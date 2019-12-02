Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол», посвященный совершенствованию законодательства в этой сфере.

Комитет Совета Федерации по экономической политике организовал «круглый стол» на тему «Совершенствование законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, как инструмента реализации национальных проектов».

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Провел заседание член Комитета СФ Иван Абрамов. АбрамовИван Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области член Комитета СФ по экономической политике Алексей Синицын, СиницынАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кемеровской области член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Ковалев, депутаты Государственной Думы, представители Министерства финансов, Министерства экономического развития, Военно-промышленной комиссии РФ, Федеральной антимонопольной службы, Федерального казначейства, Счетной палаты, операторов электронных площадок, некоммерческих организаций.

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Сергей Рябухин

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Иван Абрамов отметил, что сегодня контрактная система в сфере закупок является одним из главных инструментов реализации национальных проектов. Оптимизация контрактной системы в сфере государственных закупок способствует более быстрому достижению целей национальных проектов. «Весной уже принят Федеральный закон, значительно упрощающий систему закупок, однако ряд механизмов все еще требует их дальнейшей донастройки. Это и автоматизация процедур закупок, и использование электронных магазинов, переход на электронный документооборот при исполнении контракта между заказчиком и поставщиком, внедрение инструмента мониторинга и контроля закупочной деятельности, совершенствование контрольно-надзорной деятельности при отборе поставщиков, создание функционала Единой информационной системы, позволяющего в автоматизированном режиме структурировать и систематизировать, выявлять, предупреждать нарушения в сфере закупок», — сказал сенатор.

Оптимизация контрактной системы в сфере государственных закупок способствует более быстрому достижению целей национальных проектов

В обсуждении принял участие заместитель Министра финансов РФ Алексей Лавров, который рассказал о совершенствовании законодательства о контрактной системе. По его словам, ведомство готовит законопроект об изменениях в закон о контрактной системе в сфере госзакупок. В течение двух недель документ, как ожидается, будет направлен на согласование в Правительство. «Мы предлагаем сократить количество способов закупок с одиннадцати до трех, оставить конкурс, аукцион и запрос котировок». Будет предложен еще ряд новаций.

Выступление заместителя руководителя Федерального казначейства России Анны Катамадзе было посвящено новациям закупочного процесса и Единой информационной системы.

Директор Департамента корпоративного управления Министерства экономического развития РФ Иван Безменов проинформировал о законодательном регулировании фактической универсальности электронных площадок и о единых требованиях к операторам этих площадок.

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