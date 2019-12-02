И. Фомин и Д. Василенко провели прием граждан в Тихвинском районе Ленинградской области

Source: Russia – Council of the Federation

Вопросы заявителей касались увековечения памяти о героях-тихвинцах в преддверии юбилея Великой Победы, работы предпринимателей в рамках федерального закона о госзакупках.

Представители в СФ от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти Ленинградской области Дмитрий Василенко ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области и Игорь Фомин ФоминИгорь Вадимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области провели прием граждан в Тихвинском районе области.

Вопросы, с которыми жители обращались к сенаторам, в частности, касались необходимости увековечения памяти о героях-тихвинцах в преддверии юбилея Великой Победы. Затрагивались также проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, работающие с органами власти в рамках федерального закона о госзакупках.

Общение с жителями позволяет не отрываться от земли, знать реальные нужды и проблемы граждан

Подводя итог приема граждан, Игорь Фомин и Дмитрий Василенко отметили важность таких встреч с жителями.

«Мы работаем для того, чтобы помогать людям, и такое общение позволяет не отрываться от земли, знать реальные нужды и проблемы граждан. Это очень важно не только для того, чтобы оказывать адресную помощь, но и заниматься законотворческой работой», — сказал Игорь Фомин.

«В каждом районе мы получаем свой срез проблем и вопросов, что очень помогает в работе. Приятно удивило, что сегодня не были ни одного вопроса о ЖКХ, и это значит, что в этой сфере в Тихвинском районе все относительно благополучно. Но есть масса других задач, над решением которых нужно работать, в том числе, на федеральном уровне», — считает Дмитрий Василенко.

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