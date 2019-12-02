Source: Russia – Council of the Federation

Полный текст законопроекта, подготовленного рабочей группой, опубликован на сайте Совета Федерации для общественного обсуждения.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова БоковаЛюдмила Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области прокомментировала идею о профилактике семейно-бытового насилия.

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Концепция законопроекта, подготовленного рабочей группой, опубликована на сайте Совета Федерации для общественного обсуждения. Все поступившие замечания необходимо тщательно проанализировать, сказала Людмила Бокова.

«Так, в проекте дается много понятий, в том числе и определение, что такое семейно-бытовое насилие. На мой взгляд, такой подход позволит избежать злоупотреблений в практике применений закона. И в целом отвечает на вопрос о том, что закон про профилактику семейного насилия, а не про вмешательство в семью. В законопроекте приводится перечень субъектов профилактики семейно-бытового насилия, а также определены полномочия в осуществлении мер профилактики».

Подход позволит избежать злоупотреблений в практике применений закона

Людмила Бокова отметила, что законопроект направлен на применение мер защиты в отношении супругов, в том числе бывших, лиц, имеющих общего ребенка (детей), близких родственников, а также совместно проживающих и ведущих совместное хозяйство иных лиц, связанных свойством. Нарушителем является лицо, достигшее восемнадцати лет, совершившее или совершающее семейно-бытовое насилие.

При этом профилактическое воздействие осуществляется в формах, перечень которых дается в законопроекте. Это правовое информирование, профилактическая беседа, помощь в социальной адаптации и реабилитации лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, применение специализированных психологических программ, выдача защитного предписания, а также судебного защитного предписания.

К примеру, защитным предписанием нарушителю может быть запрещено вступать в контакты, общаться с лицом, подвергшимся насилию, в том числе по телефону, с использованием сети интернет, предпринимать попытки выяснять место пребывания лица, подвергшегося насилию, если это лицо находится в месте, неизвестном нарушителю. Неисполнение защитного предписания влечет ответственность, установленную законодательством РФ, подчеркнула парламентарий.

Нарушители обязаны участвовать в профилактических мероприятиях, получить вынесенные в их отношении защитные предписания, соблюдать установленные запреты, сказала Людмила Бокова.

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