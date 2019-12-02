Откровенный разговор: эпоха адаптации

Source: IMF – News in Russian

Кристалина Георгиева

2 декабря 2019 г.

(фото: SOPA images/Newscom)

Ни одна организация и ни один человек не могут оставаться в стороне от борьбы с изменением климата

Когда я думаю о невероятно сложных проблемах, которые нам необходимо решать в связи с происходящими изменениями климата, я прежде всего представляю себе детей и молодежь. Со временем именно они будут пожинать плоды сегодняшних действий или нести бремя их последствий.

Я думаю о своей 9-летней внучке. К своему 20-летию она, возможно, станет свидетелем настолько сильного изменения климата, что оно приведет к обнищанию еще 100 миллионов человек. К тому времени, когда ей исполнится 40, климатические факторы могут сделать мигрантами 140 миллионов человек, которые будут вынуждены покинуть родные края, поскольку они станут небезопасными или уже не смогут обеспечить им средства к существованию. А если она доживет до 90 лет, планета к тому времени может стать на 3–4° жарче и едва пригодной для жизни.

Это произойдет, если мы не будем действовать. Мы в состоянии предотвратить такое печальное будущее, и мы знаем, что нам нужно делать: сокращать выбросы, компенсировать загрязнение, которое мы не в состоянии сократить, и адаптироваться к новым климатическим реалиям. Ни одна организация и ни один человек не могут оставаться в стороне.

Сверка с действительностью

В нашей работе по сокращению выбросов парниковых газов при помощи различных мер для смягчения изменения климата — постепенного отказа от ископаемых видов топлива, повышения энергоэффективности, внедрения возобновляемых источников энергии, улучшения землепользования и методов ведения сельского хозяйства — мы продолжаем продвигаться вперед, но слишком малыми темпами. Во всем мире необходимо увеличить масштабы и темпы перехода к низкоуглеродной экономике. В то же время мы должны признать, что изменение климата уже происходит и сказывается на жизни миллионов людей. Неблагоприятные погодные явления стали более частыми и более сильными — больше засух, больше наводнений, больше периодов аномальной жары, больше ураганов.

Готовы мы к этому или нет, мы вступаем в эпоху адаптации. И к этому надо подходить продуманно. Адаптация — не признание поражения, а защита от уже происходящих явлений. Обоснованные инвестиции принесут «тройной дивиденд» благодаря предотвращению будущих убытков, стимулированию экономического роста за счет инноваций и предоставлению социальных и экологических выгод всем, но особенно тем, кто в настоящее время испытывает негативные последствия и подвержен наибольшему риску изменения климата. Обновление строительных норм и правил может обеспечить большую сопротивляемость объектов инфраструктуры и зданий воздействию экстремальных явлений. Чтобы сделать сельское хозяйство более устойчивым к изменению климата, требуется вкладывать больше средств в исследования и разработки, что, в свою очередь, открывает дорогу для инноваций, роста и улучшения здоровья населения.

МВФ наращивает свои усилия по противодействию климатическим рискам. Нашей задачей является оказание помощи нашим членам в построении более прочной экономики и улучшении жизни людей путем проведения обоснованной денежно-кредитной, налогово-бюджетной и структурной политики. Мы рассматриваем изменение климата как системный риск для макроэкономики, и МВФ глубоко вовлечен в деятельность по его преодолению посредством своих исследований и рекомендаций по экономической политике.

Смягчение плюс адаптация

В части уравнения, представляющей смягчение изменения климата, это означает активизацию нашей работы по установлению цен на выбросы углерода и помощи правительствам в разработке дорожных карт по мере их перехода от традиционной («коричневой») экономики, зависящей от углеродных ресурсов, к «зеленой» экономике, ориентированной на безуглеродные источники. Одним из самых мощных и действенных инструментов, имеющихся в их распоряжении, являются углеродные налоги — в последнем анализе МВФ сделан вывод о том, что странам с большим объемом выбросов необходимо ввести налог на выбросы углерода с быстрым повышением его до 75 долларов за тонну в 2030 году, что соответствует цели ограничения глобального потепления уровнем не более 2°C. Однако введение налогов на выбросы углерода должно осуществляться осторожно и с учетом потребностей экономического роста. Главная задача заключается в модернизации налоговой системы на справедливой, творческой и действенной основе, а не просто введении еще одного налога. Хорошим примером служит Швеция, где домашним хозяйствам с низкими и средними доходами были предоставлены более высокие трансферты и снижение налогов, чтобы компенсировать им более высокие затраты на энергоносители после введения налога на выбросы углерода.

Этим путем могут последовать и другие страны, придерживаясь стратегии возврата части доходов от углеродных налогов домашним хозяйствам с низкими доходами, которые меньше всех могут себе позволить оплачивать дополнительные затраты. Часть этих доходов, которые оцениваются в 1–3 процента ВВП, может также направляться на поддержку компаний и домашних хозяйств, выбирающих экологичный подход.

В то время как мы продолжаем работу по сокращению выбросов углерода, люди во всем мире страдают от все более частых экстремальных погодных явлений, таких как ураганы, засухи и наводнения. Страны, которые уже уязвимы в случае стихийных бедствий, несут наибольший урон — это не только гибель людей во время природного катаклизма, но и его долгосрочные экономические последствия. В некоторых странах общие экономические потери превышают 200 процентов ВВП — так было, когда остров Доминика пережил ураган «Мария» в 2017 году.

Наши механизмы чрезвычайного кредитования призваны обеспечить оперативную помощь странам с низкими доходами, пострадавшим от стихийных бедствий. Кроме того, МВФ осуществляет работу по многим направлениям в области адаптации, с тем чтобы помочь странам решать проблемы, связанные с изменением климата, а также оценивать риски и создавать стимулы для инвестиций, в том числе в новые технологии.

Мы поддерживаем стратегии укрепления устойчивости, особенно в крайне уязвимых странах, с тем чтобы помочь им в подготовке к стихийным бедствиям и восстановлении после них. Мы также содействуем развитию потенциала в органах государственного управления посредством подготовки кадров и оказания технической помощи в целях более эффективного управления рисками стихийных бедствий и ответными мерами.

Мы работаем совместно с другими организациями, чтобы повысить результативность нашей деятельности в области климата. В числе наиболее важных партнерств — наши отношения со Всемирным банком, в частности, в проведении оценок политики в области изменения климата. Мы проводим совместный анализ планов стран по смягчению последствий и адаптации, стратегий управления рисками и финансирования, указывая пробелы, для устранения которых эти страны нуждаются в инвестициях, изменении политики или содействии в укреплении потенциала для принятия необходимых мер.

Новые рубежи

В дальнейшем мы также должны быть готовы внести свой вклад в тех случаях, где и когда наши знания могут быть полезны, и мы будем активизировать свою работу в ряде других областей. Например, мы будем более тесно взаимодействовать с центральными банками, которые, в силу своей роли гаранта как финансовой, так и ценовой стабильности, в настоящее время адаптируют свои нормативные основы и практику для преодоления разнообразных рисков, создаваемых изменением климата.

Многие центральные банки и другие органы регулирования изыскивают пути совершенствования стандартов раскрытия информации о климатических рисках и их классификации, что поможет финансовым организациям и инвесторам лучше оценивать свои риски, связанные с климатом, а органам регулирования — более полно представлять себе общесистемные риски. МВФ предлагает им поддержку в этой работе, сотрудничая с cетью центральных банков и органов надзора по вопросам экологизации финансовой системы и с другими органами, устанавливающими стандарты.

Центральные банки и органы регулирования должны также оказывать помощь банкам, страховщикам и нефинансовым компаниям в оценке их собственных климатических рисков и в разработке «стресс-тестов», связанных с изменением климата. Такие тесты могут помочь определить вероятное воздействие сильного неблагоприятного шока, вызванного изменением климата, на платежеспособность финансовых организаций и стабильность финансовой системы. МВФ будет содействовать усилиям по проведению стресс-тестов в связи с изменением климата, в том числе посредством наших собственных оценок финансового сектора и экономики стран. Необходимо тщательно выверять стресс-тесты на последствия изменения климата, поскольку такое тестирование требует анализа воздействия шоков или мер политики, практически не имеющих исторического прецедента.

Все эти усилия помогут обеспечить больший приток денежных средств в низкоуглеродные и устойчивые с точки зрения климата инвестиции. Быстрый рост «зеленых» облигаций является положительной тенденцией, но для обеспечения нашего будущего требуется сделать гораздо больше. Задача совершенно ясна: все мы должны наращивать усилия для совместной работы в области обмена знаниями и идеями, разработки и реализации мер политики и финансирования перехода к новой экономике с учетом изменения климата. Наши дети и внуки рассчитывают на нас.

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