Сборная команда Генеральной прокуратуры Российской Федерации одержала победу в открытом межрегиональном турнире прокуратуры по баскетболу

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В Иваново проведен открытый межрегиональный турнир прокуратуры по баскетболу в формате 3×3. В мероприятии приняли участие сборная Генеральной прокуратуры Российской Федерации, сборная прокуроров городов и районов Ивановской области, сборная аппарата областной прокуратуры, коллективы прокуратур Костромской и Владимирской областей, а также СУ СК России по Ивановской области.

На торжественном открытии турнира заместитель начальника управления штатов, методического обеспечения и подготовки кадров Главного управления кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации Вячеслав Власов отметил важность проведения подобных спортивных мероприятий в рамках Концепции воспитательной работы в системе прокуратуры Российской Федерации, необходимость пропаганды здорового образа жизни, привлечения работников органов прокуратуры к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения уровня их физической подготовленности.

Соревнования проходили по круговой системе – каждая из команд провела пять игр со всеми соперниками. В последнем туре встретились команды прокуратуры Владимирской области и сборная команда Генеральной прокуратуры Российской Федерации, каждая из которых не проиграла ни одной встречи. Основное время матча закончилось вничью. Лидер был выявлен в упорном противостоянии только в дополнительное время. С преимуществом в одно очко победила сборная команда Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Второе место заняла команда прокуратуры Владимирской области. Третье место у СУ СК России по Ивановской области.

Победители, призеры и участники открытого межрегионального турнир прокуратуры по баскетболу были награждены кубками, медалями и грамотами прокурора Ивановской области.

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