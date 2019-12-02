Т. Кусайко: Нужно уделять особое внимание социальной поддержке лиц, проживающих в районах Крайнего Севера

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступила в Мурманской областной Думе с ежегодным отчетом о проделанной работе.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области выступила на заседании Мурманской областной Думы с ежегодным отчетом о проделанной работе.

Сенатор рассказала об основных вопросах, которые находятся в ее ведении в Комитете СФ. Она сообщила, что продолжает работать над реализацией мероприятий Десятилетия детства, а также задач, поставленных в национальных проектах.

Татьяна Кусайко выступила на заседании Мурманской областной Думы с ежегодным отчетом о проделанной работе

«В целях реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» продолжаю работу, направленную на формирование правовых механизмов в области охраны здоровья граждан, повышение качества и доступности медицинской помощи, поддержку семей с детьми», — отметила Татьяна Кусайко.

Особое внимание в работе уделяю вопросам социальной поддержки лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

Парламентарий проинформировала о своей законотворческой деятельности. В частности, документы касаются поддержки многодетных семей, защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. «Особое внимание в своей работе уделяю вопросам социальной поддержки лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

Сенатор также сообщила о ходе реализации Постановления СФ о государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской области, принятого по итогам Дней Мурманской области в Совете Федерации. По словам сенатора, в настоящее время разработана «Дорожная карта» по исполнению поручений и рекомендаций.

В заседании приняли участие заместитель губернатора – министр финансов области Елена Дягилева, представители региональных органов исполнительной власти, прокуратуры.

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