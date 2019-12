Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Okresowe akredytacje prasowe na 2020 rok

Biuro Prasowe KPRP zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia akredytacji lub do jej anulowania w ciągu roku bez podania uzasadnienia. O terminie odbioru okresowych akredytacji prasowych na 2020 rok Biuro Prasowe KPRP poinformuje w osobnym komunikacie (wstępnie planowany na 7 stycznia 2020 r.).

W celu uzyskania okresowej akredytacji prasowej na rok 2020 należy wypełnić dołączony wniosek o jej wydanie i złożyć go w Biurze Prasowym KPRP do 16 grudnia 2019 r.

Source: President of Poland in Polish