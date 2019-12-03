Анастасия Бондаренко выступила на Международном форуме “Электрические сети”

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 3 декабря. – Статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко выступила на круглом столе “Кадровое обеспечение цифровой энергетики” в рамках Международного форума “Электрические сети”. В своем выступлении замглавы энергетического ведомства отметила, что новые «цифровые» компетенции, требования к их содержанию и уровню освоения должны появиться, в первую очередь, внутри отрасли, поскольку являются производными от степени ее цифровой трансформации и технологического оснащения. “Они должны быть инкорпорированы в существующую систему работы с персоналом”, – сказала она.

Анастасия Бондаренко также отметила, что в настоящее время отрасль находится на стадии пилотирования, отработки таких компетенций, например, в рамках реализации «дорожной карты» «Энерджинет» Национальной технологической инициативы, движения WorldSkills Russia”.

MIL OSI