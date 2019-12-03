Антон Инюцын: «Переход на единый бренд повысит ответственность ПАО «Россети» перед потребителями и обществом»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 3 декабря. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын в рамках Международного форума «Электрические сети» выступил на сессии «PR в рамках корпоративной стратегии – подведение итогов года, задачи будущего года».

В мероприятии приняли участие Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети» Павел Ливинский, а также заместитель и.о. Генерального директора по управлению персоналом, взаимодействию с органами власти и СМИ компании «Россети» Лариса Романовская.

В своем выступлении Антон Инюцын подчеркнул, что на сегодняшний день одна из основных задач – популяризация деятельности отраслей ТЭК в средствах массовой информации. «Вместе со СМИ и пресс-службами энергокомпаний мы работаем над информированием населения о результатах нашей работы, повышая авторитет и престиж профессии».

Участники мероприятия также обсудили корпоративные ориентиры, которые намечены ПАО «Россети» в сфере информационной открытости в контексте общих задач ТЭК. В частности, Антон Инюцын рассказал о таком инструменте, как Новая Единая бренд-архитектура компании.

«Бренд-архитектура – это не только общий логотип, но и общая информационная политика, ответственность за события, особенно те, которые имеют социальный резонанс. Единый бренд открывает возможность для регулярного мониторинга отношения населения к компании в целом и в каждом регионе, поэтому это еще и совершенствование системы управления», – сказал он.

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