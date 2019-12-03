А. Пронюшкин: Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется во Владимирской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор ознакомился с ходом реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в регионе.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области Александр Пронюшкин ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области в ходе работы в регионе ознакомился с ходом реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Открытие нового участка дороги «Владимир — Муром – Арзамас» существенно повысит безопасность движения и еще больше укрепит авторитет Владимирской области как передовика дорожной отрасли», — отметил парламентарий.

Открытие нового участка дороги «Владимир — Муром – Арзамас» существенно повысит безопасность движения

По его словам, по результатам достижения целевых показателей национального проекта, Владимирская область занимает шестое место в Российской Федерации. В этом году было отремонтировано 47 объектов региональной и межмуниципальной дорожной сети, 58 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и 25,1 км автомобильных дорог местного значения – все плановые показатели достигнуты.

Нацпроектом предусмотрен ремонт и реконструкция искусственных сооружений, путепроводов и мостов.

«Разработка программ в рамках нацпроекта должна проходить с обязательным учетом мнения жителей региона, которые ежедневно пользуются дорогами», — отметил Александр Пронюшкин.

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