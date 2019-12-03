В Москве межрайонная природоохранная прокуратура приняла меры реагирования в связи с нарушениями законодательства столичным предприятием

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Межрайонная природоохранная прокуратура г. Москвы провела проверку соблюдения требований природоохранного, санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законодательства о пожарной безопасности в деятельности асфальтобетонного завода АО «АБЗ Капотня».

В ходе проверки установлено, что предприятием, осуществляющим изготовление асфальтобетонных смесей, допущено превышение в 4 раза выбросов в атмосферу загрязняющего вещества – углерода оксида. Параметры фактических выбросов загрязняющего вещества не соответствуют данным, отраженным в инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в воздушный бассейн. Обществом также допускается ненадлежащее накопление ртутьсодержащих ламп и отходов производства и потребления.

Кроме этого, на территории предприятия имеются нарушения требований пожарной безопасности.

Межрайонный природоохранный прокурор возбудил в отношении юридического лица и должностного лица общества 6 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.1 (несоблюдение экологических требований при эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства), ч. 1 ст. 6.35 (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к накоплению отходов производства и потребления), ч. 1 ст. 20.4 (нарушение требований пожарной безопасности) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения постановлений прокурора виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 458 тыс. рублей, которые в настоящее время оплачены.

По результатам рассмотрения представления межрайонного природоохранного прокурора 11 должностных лиц предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности.

Устранение нарушений поставлено прокуратурой на контроль.

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