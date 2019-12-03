В. Рязанский встретился со студентами Юго-Западного государственного университета

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал студентам о работе верхней палаты парламента, о социально значимых законах, одобренных Советом Федерации в 2019 году.

Председатель Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области встретился со студентами Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ), расположенного в Курске.

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Сенатор рассказал студентам о работе верхней палаты парламента, о социально значимых законах, одобренных Советом Федерации в 2019 г., о законодательных инициативах членов Комитета СФ по социальной политике.

По словам Валерия Рязанского, внимание парламентариев в уходящем году было сосредоточено на совершенствовании пенсионной системы, трудовых отношениях и повышении социальной защищенности различных категорий граждан, здравоохранении, физической культуре и спорте.

«Были внесены изменения в законодательство о повышении качества и доступности медико-санитарной помощи, об особенностях ее организации в сельских поселениях, о внедрении электронных услуг в медицине. Детально изучался опыт организации долговременного ухода за пожилыми людьми», — отметил сенатор.

В ходе встречи глава профильного Комитета СФ также проинформировал о своей работе в регионе, ответил на вопросы студентов.

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