Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась рабочая встреча заместителя Председателя СФ Ю. Воробьева с Министром природных ресурсов и экологии РФ Д. Кобылкиным и руководителем Федерального агентства лесного хозяйства РФ С. Аноприенко.

В Совете Федерации состоялась рабочая встреча заместителя Председателя СФ Юрия Воробьева ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области с Министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным и руководителем Федерального агентства лесного хозяйства России (Россельхоз) Сергеем Аноприенко.

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Обсуждался ход выполнения решения, принятого по итогам заседания созданной в Совете Федерации рабочей группы по совершенствованию лесного законодательства.

Юрий Воробьев отметил, что палата регионов работает в тесном взаимодействии с Правительством России и всеми заинтересованными федеральными и региональными органами власти, а решение является содержательной «дорожной картой» по улучшению положения дел в данной сфере. «Главными вопросами здесь являются лесопользование, лесная охрана и противодействие незаконным вырубкам».

Дмитрий Кобылкин рассказал, что Министерство и Рослесхоз в настоящее время работают над созданием новой структуры управления лесной отрасли, обеспечивающей ее комплексное развитие. «Она обеспечит эффективную координацию деятельности федеральных и региональных структур, а также создаст механизмы оказания финансовой, инвестиционной поддержки добросовестных лесопользователей» – отметил Министр.

Подробное обсуждение указанной концепции планируется на выездном заседании рабочей группы в январе 2020 года в Архангельской области.

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