Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#История03.12.2019 09:00

Гордость Кубанской земли

Сегодня, 3 декабря 2019 года, исполнилось бы 85 лет прославленному советскому космонавту, дважды Герою СССР Виктору Горбатко, который совершил три орбитальных полёта общей продолжительностью более тридцати суток.

Виктор Васильевич Горбатко родился 3 декабря 1934 года в небольшом кубанском посёлке Венцы. Во время войны мальчик жил на оккупированной фашистами территории и однажды наблюдал очень жестокую картину, когда немецкий лётчик целенаправленно уничтожил табун мирно пасущихся лошадей. С тех пор юный Витя решил стать лётчиком, чтобы защищать мирное небо своей страны. Тем более что было на кого равняться — его старший брат Борис служил военным лётчиком и сражался с врагом под Сталинградом, где был сбит фашистами.

После окончания школы Виктор Горбатко пошёл служить в армию, где сумел получить направление в авиацию. Оно помогло поступить в Павлоградскую школу первоначального обучения лётчиков. Затем будущий космонавт отправился в Батайск для дальнейшего обучения в военном авиационном училище. Став профессиональным лётчиком, в 1956 году он поехал в Молдавию для прохождения службы. Молодой человек управлял реактивным истребителем МиГ-17. Вместе с ним в полку служил другой будущий космонавт — Евгений Хрунов. В 1960 году он получил класс инструктора парашютно-десантной подготовки ВВС. Всего выполнил более 120 прыжков с парашютом.

7 марта 1960 года Виктор Горбатко был зачислен в первый отряд Центра подготовки космонавтов ВВС СССР в составе группы первых 12 лётчиков, среди которых были Юрий Гагарин, Герман Титов, Валерий Быковский, Владимир Комаров, Алексей Леонов, Андриян Николаев и др. С 5 апреля 1961 года был назначен на должность космонавта.

Свою первую космическую миссию Виктор Горбатко выполнил в октябре 1969 года на пилотируемом корабле «Союз-7». Вместе с ним в состав экипажа вошли Анатолий Филипченко и Владислав Волков. Программа предусматривала выполнение стыковки с кораблем «Союз-8» с последующей отработкой перехода из одного корабля в другой. Однако из-за поломки системы дальнего сближения осуществить её не удалось.

Как вспоминал Виктор Васильевич, они должны были с помощью раскручивания связки создать искусственную гравитацию, делали попытки приблизиться визуально, но результата не было. Когда удалось развернуться, увидели, что мимо на большой скорости пронесся «Союз-8» (экипаж — Владимир Шаталов и Алексей Елисеев) и поняли, что решение об отказе от дальнейшего сближения было правильным. Полет закончился 17 октября 1960 года.

Как говорил Виктор Горбатко, лётчик-космонавт должен быть верен своей цели и при удачах, и при неудачах. И после возвращения на Землю он начал готовиться к новым экспедициям на орбитальную станцию «Салют». 9 июня 1970 года участвовал в первой в истории шахматной партии, сыгранной с космонавтами в полёте «представителями Земли». Вместе с Николаем Каманиным играл против находившихся на борту корабля «Союз-9» Андрияном Николаевым и Виталием Севастьяновым. Матч закончился ничьей.

Второй орбитальный полёт был выполнен Виктором Васильевичем уже в качестве командира корабля «Союз-24» (позывной — «Терек»). В экипаж, стартовавший 7 февраля 1977 года, также входил бортинженер Юрий Глазков. После стыковки космонавты приняли вторую вахту на станции «Салют-5». Соединение космических аппаратов происходило сложно, во время финальной стадии процесса он был переведён в ручной режим. За 300 метров до станции показания приборов стали расходиться с визуальными наблюдениями. Пришлось отключить приборы и стыковаться с визуальным контролем. В итоге всё завершилось благополучно.

Перед экипажем стояла задача частично обновить атмосферу станции, так как было подозрение, что происходило выделение токсичных компонентов из внутренней обшивки. Космонавты выпустили часть воздуха в космическое пространство и восполнили его дефицит сжатым газом из баллонов. Также были закончены работы, начатые предыдущей экспедицией. Всего Виктор Горбатко и Юрий Глазков пробыли на орбите более 17 дней 17 часов.

Третий раз Виктор Васильевич отправился в космический полёт в качестве командира корабля «Союз-37» вместе с вьетнамским коллегой Фам Туаном. Это была 6-я международная космическая миссия в рамках программы «Интеркосмос» и 7-я экспедиция на станцию «Салют-6». Возвращение домой состоялось на корабле «Союз-36» после 7 дней 20 часов пребывания в космосе.

После окончания космической карьеры Виктор Горбатко занялся активной общественной деятельностью. Он был избран руководителем Центрального правления Общества советско-монгольской дружбы. В 1989 году получил статус народного депутата СССР. Благодаря давнему увлечению собиранием марок на протяжении многих лет руководил Союзом филателистов России.

Виктор Горбатко ушёл из жизни 17 мая 2017 года, но жизнь и работа космонавта продолжает вдохновлять новое поколение исследователей Вселенной, а память о нём увековечена во многих городах России, в том числе на его малой родине. Так, 1 декабря 2018 года в г. Новокубанск Краснодарского края открыли новый парк. Ему присвоили имя земляка, лётчика-космонавта СССР Виктора Васильевича Горбатко. При входе в парк установили бюст космонавта.

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