Г. Карелова: У инвалидов должны быть равные возможности для активной и достойной жизни

Source: Russia – Council of the Federation

3 декабря во всем мире отмечается Международный день инвалидов.

Люди с инвалидностью должны активно участвовать во всех сферах жизни общества, получать образование и строить карьеру. Наша задача – способствовать созданию условий для реализации их профессионального, интеллектуального и творческого потенциала. Такое мнение высказала заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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В преддверии Международного дня инвалидов Аналитический центр НАФИ совместно с Советом по делам инвалидов при Совете Федерации провел всероссийское исследование «Инвалидность глазами общества и работодателя». Большинство россиян осведомлены о проблемах людей с инвалидностью и считают, что они нуждаются в поддержке и внимании.

Как отметила Галина Карелова, в нашей стране продолжается комплексная работа по формированию безбарьерной среды, реализуется государственная программа «Доступная среда», принят целый ряд мер в сфере социальной защиты.

Продолжается комплексная работа по формированию безбарьерной среды

«Ежегодно увеличивается доля адаптированных для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Создаются условия для дистанционного обучения, трудоустройства, повышается доступность учреждений здравоохранения и культуры, банковской сферы. Работа в этом направлении будет продолжена, нам предстоит еще многое сделать», — сказала она, добавив, что активную деятельность ведет Совет по делам инвалидов при СФ.

Расширению возможностей для полноценного участия инвалидов в жизни общества способствуют инновации, подчеркнула Галина Карелова. «Важно использовать современные технологии и разработки. Особую работу необходимо провести по внедрению инновационных средств индивидуальной реабилитации, повышению их доступности для инвалидов».

В России огромное количество талантливых и успешных людей с инвалидностью, которые достигли высоких результатов в профессиональной деятельности, добились значительных успехов в социальной сфере, науке, культуре и спорте. «Это примеры нравственности и мужества, о которых должны знать граждане, важно как можно чаще рассказывать о них в средствах массовой информации. Тогда мы сможем быстрее преодолеть сложившиеся стереотипы и установки», — считает вице-спикер СФ.

Во всем мире более одного миллиарда людей имеют какую‑либо форму инвалидности. Международный день инвалидов в очередной раз позволяет привлечь внимание мировой общественности к проблемам инвалидов, поддержать их права, заключила Галина Карелова.

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