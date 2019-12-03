Евгений Грабчак: “Ключевым индикатором успешности цифровизации будет взрывной рост производительности труда”

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 3 декабря. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак выступил на стратегической сессии “Предиктивная аналитика и технологии искусственного интеллекта в электроэнергетике”, прошедшей в рамках Международного форума “Электрические сети”. Участники обсудили, какие технологии будут наиболее востребованы в российской электроэнергетике.

“Цифровизация для нас , – это, в первую очередь, данные, во вторую, – сквозные технологии. Такая синергия при правильном смешивании должна выявить новые бизнес-модели. Ключевым индикатором того, что эта модель удалась, что это действительно модель прорыва является взрывной рост производительности труда”, – сказал Евгений Грабчак.

Он отметил, что, прежде всего, необходимо прививать культуру работы с данными, а также внедрять новейшие технологии, в том числе искусственного интеллекта. Как пояснил заместитель Министра, в электроэнергетике наиболее применимы две технологии: компьютерное зрение и системы поддержки принятия решений. Они позволят прийти к существенному изменению бизнес-процессов и к росту производительности труда.

“Мы пытаемся успевать с развитием нашей нормативно-правовой базы и быть в тренде с точки зрения возможности внедрения и тестирования новых технологий. Позитивный опыт есть с компаниями с госучастием, компаниями, которые являются естественными монополиями. Мы выделяем пилотные проекты, опробуя различные сквозные технологии, в том числе часть технологий искусственного интеллекта – компьютерное зрение и прогностику. По результатам внедрения этих пилотов есть полная готовность и понимание, как надо корректировать нормативно-правовую базу”, – сообщил Евгений Грабчак.

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