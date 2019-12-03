Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ приняла участие в Международном форуме добровольцев.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области приняла участие в Международном форуме добровольцев в Сочи.

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Волонтёрство традиционно является одним из признанных направлений гражданской активности. В России растет интерес к движению добровольцев. За прошедшие пять лет число волонтеров возросло в три раза.

Большинство добровольцев – женщины, их доля составляет порядка 80 процентов, отметила Галина Карелова, открывая секцию «Социальная роль современной женщины: Участие женщин в реализации социально-полезных инициатив и проектов, их влияние на изменение общества».

«Главная особенность проектов, лидерами которых выступают женщины — это ориентированность на решение социальных проблем, на повышение качества жизни людей, внедрение социальных инноваций. Порядка 90 процентов социальных проектов реализуют именно женщины. Женщины ведут волонтерскую деятельность в таких сферах, как пропаганда здорового образа жизни и профилактика социального сиротства, помощь больным детям и создание благоприятных условий для людей пожилого возраста, патриотическое воспитание молодежи и профилактика преступности среди несовершеннолетних», — сказала вице-спикер СФ.

Главная особенность проектов, лидерами которых выступают женщины — это ориентированность на решение социальных проблем

Как подчеркнула Галина Карелова, Совет Федерации уделяет большое внимание повышению роли женщин во всех сферах жизни общества: общественно-политической, научно-образовательной, социальной областях, а также в благотворительной и волонтерской деятельности. По инициативе Председателя СФ Валентины Матвиенко и при активном участии палаты регионов разработана и утверждена Национальная стратегия в интересах женщин на 2017–2022 гг.

По словам вице-спикера СФ, в целях поддержки женщин и продвижения их проектов при Совете Федерации создан Совет Евразийского женского форума. В рамках развития его деятельности реализуются такие проекты, как «Женщины – волонтеры: партнерство в интересах развития», «Женщины и благотворительность без границ», «Женщины в развитии корпоративной благотворительности».

В Международном форуме добровольцев принимают участие лидеры социально ориентированных НКО и проектов, руководители волонтерских центров и добровольческих объединений России и других стран. Участники делятся опытом реализации успешных волонтерских инициатив, подводят итоги уходящего года, обсуждают ключевые темы развития добровольчества. В рамках Форума состоится церемония награждения победителей Всероссийского конкурса лучших волонтерских инициатив «Доброволец России».

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