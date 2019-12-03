Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное#Восточный#Космодромы#Ангара03.12.2019 12:59

На Восточный отправляют новое оборудование

АО «Уралкриомаш» (входит в группу УВЗ в составе корпорации Ростех) отправляет на космодром Восточный очередную партию оборудования для строительства второй очереди космодрома под космический ракетный комплекс «Ангара-А5». Это система подачи воды для охлаждения стартового стола ракеты-носителя.

«Система подачи воды состоит из пяти вертикальных емкостей, объемом 32м3 каждая, и коммуникаций и арматуры, — пояснил главный конструктор Уралкриомаш Александр Мазо. — Подобное оборудование есть на большинстве стартовых комплексов, но мы разрабатывали его впервые».

Система защищает газоход стартового стола от тепловых нагрузок, а хвостовую часть ракеты-носителя от ударных, волновых и акустических воздействий. Во время пуска комплекс выдает около 5 тонн воды в секунду и охлаждает исходящий газовый поток до приемлемых температур. Все элементы системы рассчитаны на кратковременный интенсивный выброс большого количества воды.

В рамках выполнения государственного заказа Уралкриомаш также разработал и изготовил системы заправки тяжелой «Ангары» нафтилом и жидким кислородом разгонного блока. Первые резервуары для хранения топлива объемом 180м3 отправлены на космодром в августе 2018 года. Поставка оборудования идет в соответствии с утвержденным графиком. Выдерживать сроки и высокие требования к оборудованию помогает тесное взаимодействие со специалистами ФГУП «ЦЭНКИ».

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