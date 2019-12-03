Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное#КосКом03.12.2019 15:15

Общероссийская база данных зон затопления для умного страхования

ООО «КосКом», дочерняя компания холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») создаст базу данных зон затоплений на территории Российской Федерации для АО «Российская Национальная Перестраховочная Компания». Это первый подобный проект в России. Его реализация позволит страховым компаниям быстрее и точнее проводить расчеты страховой премии, оперативно оценивать ущерб в пострадавших от наводнения зонах, ускорить выплаты, снизить бюрократическую нагрузку на страхователей и исключить случаи мошенничества.

В создаваемой ООО «КосКом» базе данных будет использована комбинация статистических данных, собранных за годы наблюдений, и результатов космической деятельности. Статистический материал позволит рассчитывать вероятность наводнений и уровни возможных подтоплений, а космическая съемка будет использована для создания цифровой модели местности. По ней будут определяться контуры бассейнов рек и характеристики неблагоприятных гидрометеорологических явлений.

Генеральный директор ООО «КосКом» Михаил Киречко: «Это масштабный проект, в рамках которого будет собрана информация по всем регионам России. Данные с космических аппаратов позволяют точно определить русла рек и границы их максимального разлива в разные части года. Это создает понятную картину вероятности затопления каждого населенного пункта и объекта в нем, что крайне важно для наших партнеров из АО „Российская Национальная Перестраховочная Компания“. Наша база данных станет важной частью инфраструктуры для внедрения умного страхования».

Работы по созданию базы данных зон затоплений планируется завершить за полтора года. Система охватит 84 региона России. В работе кроме космической информации будут использованы данные региональных подразделений защиты населения и территорий.

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ООО «Космические коммуникации» (ООО «КосКом») — 100%-е дочернее зависимое общество АО «Российские космические системы. Компания существует с 2015 года. Основная цель ООО «КосКом» — формирование и реализация комплексных продуктов и услуг на основе использования результатов космической деятельности на базе принципов мобильности и уберизации. Уникальные компетенции ООО «Космические коммуникации» позволяют в русле цифровизации экономики России внедрять сервисы на базе интеграции космических данных в целях повышения эффективности любых производственных процессов в различных отраслях экономики.

АО «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») на протяжении 70 лет разрабатывает, производит, испытывает, поставляет и эксплуатирует бортовую и наземную аппаратуру и информационные системы космического назначения. Основные направления деятельности — создание, развитие и целевое использование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; наземный комплекс управления космическими аппаратами; космические системы поиска и спасания, гидрометеорологического обеспечения, радиотехнического обеспечения научных исследований космического пространства; наземные пункты приема и обработки информации дистанционного зондирования Земли. Интегрированная структура «Российских космических систем» объединяет ведущие предприятия космического приборостроения России: Научно-исследовательский институт точных приборов (НИИ ТП), Научно-производственное объединение измерительной техники (НПО ИТ), Научно-исследовательский институт физических измерений (НИИФИ), Особое конструкторское бюро МЭИ (ОКБ МЭИ) и Научно-производственная организация «Орион» (НПО «Орион»).

Роскосмос — Государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. Роскосмос обеспечивает реализацию госполитики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. В его функции также входит развитие международного сотрудничества в космической сфере, а также создание условий для использования результатов космической деятельности для социально-экономического развития России.

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