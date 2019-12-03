О беспошлинных поставках нефтепродуктов из Российской Федерации в Киргизскую Республику, Республику Абхазия в 2020 году

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 3 декабря. – Согласно поручению Правительства Российской Федерации Минэнерго России информирует об объемах беспошлинных поставок нефти и нефтепродуктов из Российской Федерации, согласованных в рамках индикативных балансов и протоколов на 2020 год.

Так, В соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в сфере поставок нефти нефтепродуктов от 6 июня 2016 года согласованные сторонами объемы беспошлинных поставок из Российской Федерации в Киргизскую Республику на 2020 год составляют:

нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород (код ТН ВЭД ЕАЭС 2709 00) – 50 тыс. тонн;

бензин автомобильный (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, из 2710 12 419 0, из 2710 12 450 0, из 2710 12 490 0) – 460 тыс. тонн;

дизельное топливо (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, из 2710 19 429 0, из 2710 19 460 0, из 2710 19 480 0) – 485 тыс. тонн;

топливо для реактивных двигателей (код ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 210 0) – 100 тыс. тонн;

битум нефтяной (код ТН ВЭД ЕАЭС 2713 20 000 0) – 40 тыс. тонн.

В соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года согласованные сторонами объемы беспошлинных поставок нефтепродуктов из Российской Федерации в Республику Абхазия на 2020 год составляют:

бензин автомобильный с октановым числом менее 95 (по исследовательскому методу) (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0) – 46 тыс. тонн;

бензин автомобильный с октановым числом 95 или более, но менее 98 (по исследовательскому методу) (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2710 12 450 0) – 13 тыс. тонн;

дизельное топливо (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0) – 20 тыс. тонн;

битум нефтяной (код ТН ВЭД ЕАЭС 2713 20 000 0) – 7 тыс. тонн.

29.04.2019

С 25 по 28 июня 2019 года состоится VII Российский международный энергетический форум (РМЭФ-2019) – одно из крупнейших специализированных конгрессно-выставочных мероприятий сферы ТЭК.

MIL OSI