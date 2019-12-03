Посещение Российского международного олимпийского университета

Source: President of Russia – Kremlin

РМОУ основан в 2009 году. В качестве учредителей выступили Министерство спорта, Олимпийский комитет России и группа «Интеррос». Деятельность РМОУ ориентирована на подготовку высококвалифицированных специалистов в области спортивного менеджмента для российской и мировой индустрии спорта, олимпийского и паралимпийского движения. Кампус РМОУ рассчитан на единовременное обучение до 500 студентов. Попечительский совет университета возглавляет Владимир Путин, глава наблюдательного совета – Почетный президент Олимпийского комитета России, член Международного олимпийского комитета Александр Жуков.

В сопровождении ректора РМОУ Льва Белоусова Владимир Путин осмотрел помещения университета, ознакомился с его работой. Глава государства, в частности, посетил интерактивный информационный образовательный центр OVAL (Olympic Virtual Athletic Land), в котором объединены мультимедийные технологии и уникальные экспонаты из Олимпийского музея в Лозанне. Л.Белоусов рассказал Президенту, что концепция OVAL нацелена на популяризацию и позиционирование спорта как отрасли знаний и высоких технологий через создание интерактивного пространства, привлекающего внимание к зимним видам спорта, истории Олимпийских игр. Главе государства также продемонстрировали интерактивную книгу «Олимпийское движение: история и современность» и «Реку времени» – проекционный видеоряд фотографий по истории игр с древности до наших дней.

В.Путин также осмотрел трёхмерные симуляторы отдельных видов спорта. Один из них представляет собой боб-двойку и имитирует спуск по бобслейной трассе. Другие тренажеры, представленные в зале, имитируют спортивный спуск по олимпийской трассе Розы Хутор на горных лыжах и сноуборде. Кроме того, Президенту показали работу симулятора биатлона на трассе горнолыжного комплекса «Лаура».

В ходе посещения Университета Владимир Путин побеседовал с членами паралимпийской сборной России и принял участиев заседании по случаю 10-летия РМОУ.

MIL OSI