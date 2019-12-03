Председатель Правления «Газпрома» и Премьер-министр Монголии обсудили перспективы сотрудничества

Source: Gazprom in Russian

Релиз

3 декабря 2019, 16:20

Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Премьер-министра Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха.

Стороны обсудили перспективы энергетического сотрудничества. Также было отмечено, что в ноябре 2019 года ООО «Газпром экспорт» осуществило первую малотоннажную поставку российского сжиженного природного газа в Монголию.

Справка

4 ноября 2019 года ООО «Газпром экспорт» доставило первую партию российского СПГ в Монголию для использования в качестве моторного топлива на муниципальном транспорте в столице страны — Улан-Баторе. Объем партии составил 36 тонн.

Управление информации ПАО «Газпром»

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