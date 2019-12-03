Source: Russia – Council of the Federation

Соответствующая инициатива Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при СФ направлена в органы исполнительной власти Российской Федерации.

В России есть возможности реализовать программу «Дальневосточный профессор», направленную на привлечение научных сотрудников и высококвалифицированных преподавателей в вузы ДФО. Такое мнение высказал представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Магаданской области председатель Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при СФ, Анатолий Широков. ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области

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В числе прочих инициатив Совета это предложение направлено в органы исполнительной власти Российской Федерации, сообщил сенатор.

Парламентарий отметил необходимость повышения качества профессорско-преподавательского состава в дальневосточных вузах, предотвращения оттока в другие регионы.

По мнению Анатолия Широкова, для научных кадров на Дальнем Востоке необходимо разработать различные формы поддержки, схожие с теми, которые активно применяются для привлечения учителям и врачам. В частности, профессоров нужно заинтересовывать качественным недорогим жильем и повышенной заработной платой.

Для научных кадров на Дальнем Востоке необходимо разработать различные формы поддержки

«Сегодня мы являемся свидетелями того, что начинают уже приносить плоды преференции для реального сектора экономики Дальнего Востока. Но и социальная сфера дальневосточных территорий также нуждается в преференциях. И именно высшее образование здесь становится важнейшим звеном», — сказал сенатор.

При грамотном администрировании бюджетных затрат образование, и особенно высшее, может стать драйвером развития территорий и регионов, добавил парламентарий.

«Для обеспечения кадрами территорий Дальневосточного федерального округа необходимо увеличить количество бюджетных мест в вузах макрорегиона. Тогда абитуриент поедет за бюджетным местом не на Запад страны, а на Восток. А вместе с ним и «дальневосточный профессор», — считает Анатолий Широков.

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