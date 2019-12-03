Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1303.12.2019 07:45

«Прогресс МС-13» вывезли на старт

В соответствии с решением Государственной комиссии сегодня утром, 3 декабря 2019 года, ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки № 31 космодрома Байконур.

Специалисты предприятий российской ракетно-космической отрасли приступили к работам по графику первого стартового дня. Сегодня проводятся автономные испытания систем и агрегатов грузового корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса.

Запуск запланирован на 6 декабря 2019 года в 12:34:11 мск. Цель полета — доставка на Международную космическую станцию компонентов топлива, кислорода, оборудования для научных экспериментов, средств медицинского обеспечения, а также контейнеров с пищей и водой, расходного оборудования и ЗИП и посылок для экипажа.

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