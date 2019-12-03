Российский международный олимпийский университет в Сочи отмечает 10-летие основания

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 3 декабря, в Сочи проходят праздничные мероприятия, посвящённые 10-летию основания Российского международного олимпийского университета (РМОУ). Поздравить студентов и преподавателей вуза приехал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

В мероприятиях также приняли участие Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Александр Жуков, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель, почётный член Международного олимпийского комитета Жан-Клод Килли и другие официальные лица.

Деятельность университета ориентирована на подготовку высококвалифицированных специалистов в области спортивного менеджмента для российской и мировой индустрии спорта, олимпийского и паралимпийского движения. Кампус РМОУ рассчитан на единовременное обучение до 500 студентов.

Владимир Путин осмотрел помещения университета и ознакомился с его работой. В частности, он посетил информационно-образовательный центр OVAL (Olympic Virtual Athletic Land), в котором объединены мультимедийные технологии и уникальные экспонаты из Олимпийского музея в Лозанне.

Главе государства продемонстрировали интерактивную книгу «Олимпийское движение: история и современность» и «Реку времени» – проекционный видеоряд фотографий по истории Игр с древности до наших дней, а также трёхмерные симуляторы по бобслею, горнолыжному спорту, сноуборду и биатлону.

Кроме этого, Президент осмотрел выставку олимпийской коллекции главы компании «Интеррос» Владимира Потанина. Она насчитывает около 400 экспонатов (медалей летних и зимних Олимпийских игр, факелов, дипломов, почётных знаков, кубков, статуэток и др.) и продолжает пополняться. Сейчас в ней представлены экспонаты со всех Олимпиад, начиная с Афин-1896 и заканчивая Пхёнчханом-2018.

В ходе посещения университета Владимир Путин встретился с членами паралимпийской сборной России, поздравил их с Международным днём инвалидов и заверил, что государство продолжит поддерживать спортсменов.

«Сегодня день, когда мы говорим о людях, у которых есть определённые ограничения по здоровью, – сказал Президент. – Но когда на вас смотришь, понятно, что ограничений нет и возможности безграничны. Я хочу не только вспомнить ваши предыдущие успехи и победы, но и выразить надежду на то, что вы ещё себя неоднократно покажете как перспективные спортсмены. А те, кто уже закончил, учится в университете – и как организаторы спорта, причём в самых разных областях, необязательно это должен быть паралимпийский спорт, какой угодно это может быть спорт».

«У нас очень важно развивать не только олимпийское, паралимпийское движение. Нам нужно ещё массовый спорт развивать, причём для всех, особенно для молодых ребят, у кого есть ограничения по здоровью, у кого нет – неважно. Все должны заниматься спортом», – акцентировал глава государства.

Далее Владимир Путин выступил на заседании по случаю десятилетия РМОУ.

«Университет, безусловно, стал хорошей широкой международной площадкой, передовым образовательным и исследовательским центром, завоевал уважение в олимпийской семье и сейчас является единственным университетом в мире с олимпийскими кольцами на дипломе», – отметил Президент.

«Для достижения наших национальных целей, повышения продолжительности, качества жизни наших граждан нужно, безусловно, активнее развивать массовый спорт, – продолжил Владимир Путин. – Тем более что интерес к занятиям физической культурой и спортом неуклонно в нашей стране растёт. У нас кардинально изменилась ситуация в отношении физической культуры и спорта. Но нам есть куда двигаться, потому что в некоторых странах, у наших соседей, количество занимающихся на 1000 населения больше, чем у нас. Это значит, что мы сделали немало, но двигаться должны дальше в этом направлении».

«Необходимы грамотные руководители, которые способны наладить работу по развитию массового спорта в масштабах крупных городов, малых населённых пунктов, на селе, – подчеркнул глава государства. – У них должна быть возможность постоянно идти вперёд, обновлять свои знания и навыки, приобретать новые, современные компетенции. И потому ваша программа повышения квалификации спортивных управленцев призвана отвечать требованиям времени, интегрировать научные, технологические достижения, опыт ведущих управленцев и тренеров, в том числе наших зарубежных коллег».

Студентов и преподавателей РМОУ с годовщиной основания учебного заведения поздравил глава Минспорта России Павел Колобков.

«Все 10 лет университет развивается, за эти годы реализованы программы в области образования, в библиотечном деле создано свое издание, появился новый информационный центр, – сказал Министр. – Хочу отметить ваши научные исследования, вы взаимодействуете с российскими университетами, с нашими 14 вузами. Важно взаимодействие с иностранными партнёрами, Россия готова делиться нашим опытом и знаниями со студентами разных стран. Мы много говорили о наследии Олимпиады и нематериальном наследии в Сочи, спорт постоянно развивается, завершив проект в Сочи, мы провели Универсиаду в Красноярске, специалисты, которые её готовили, учились здесь, вы идёте в ногу со временем, а иногда и опережаете его».

В новости использована информация пресс-службы Президента Российской Федерации и ТАСС

Фото: пресс-служба Президента Российской Федерации и пресс-служба РМОУ

Пресс-служба Минспорта России

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