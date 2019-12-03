Состоялся Четвертый интерактивный открытый форум Приволжской транспортной прокуратуры на тему предупреждения коррупции в сфере образования

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В Нижнем Новгороде на базе одного из ведущих транспортных ВУЗов Приволжского транспортного региона – Волжского государственного университета водного транспорта и в формате видеоконференции еще в 12 городах Приволжского транспортного региона проведен Четвертый интерактивный открытый форум Приволжской транспортной прокуратуры на тему предупреждения коррупции в сфере образования.

В мероприятии помимо руководителей и сотрудников Приволжской транспортной прокуратуры приняли участие представители федеральных агентств железнодорожного, морского и речного транспорта, правоохранительных и контролирующих органов на транспорте, ректоры, преподаватели и студенты высших учебных заведений транспортного комплекса, уполномоченные по правам человека и ребенка в двенадцати субъектах Приволжского транспортного региона, представители общественных организаций, предприятий транспортной отрасли и средств массовой информации.

Открывая мероприятие, Приволжский транспортный прокурор Тимур Кебеков отметил, что коррупция является системной угрозой самого высокого порядка для существующих в Российской Федерации общественных отношений. Особая опасность распространения коррупции в образовании обусловлена вовлеченностью значительного количества лиц в коррупционные связи. Негативным последствием ее распространения является снижение интеллектуального потенциала страны, ухудшение качества образования, что, в свою очередь, вызывает существенные проблемы на пути инновационного развития государства, создает риски и угрозы жизни и здоровью населения со стороны неквалифицированных специалистов.

В ходе надзорных мероприятий прокурорами выявляются факты представления неполных или недостоверных сведений о доходах, имуществе и имущественных обязательствах лицами, на которых возложена такая обязанность. Несмотря на принимаемые меры, продолжают иметь место нарушения организациями и предприятиями порядка уведомления органов полиции, таможенных, надзорных и контролирующих органов о трудоустройстве их бывших сотрудников. В результате проведенных проверок по инициативе прокуроров юридические и должностные лица, проигнорировавшие требования антикоррупционного закона, привлечены к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ. С пятью вновь принятыми сотрудниками расторгнуты трудовые договоры, заключенные с нарушениями установленной процедуры трудоустройства бывших государственных служащих.

Мерами прокурорского реагирования жестко пресекались нарушения требований антикоррупционного законодательства о недопущении конфликта интересов, в том числе при реализации государственными служащими контрольно-надзорных функций. Так, прокуратурой принят комплекс мер прокурорского реагирования в отношении ректора Самарского государственного университета путей сообщений за нарушения антикоррупционного законодательства. В результате в настоящее время учредителем назначен новый ректор университета.

«Живой» интерес у участников форума вызвали результаты социального опроса, проведенного прокуратурой среди представителей студенческого и преподавательского сообщества. Целью опроса стало установление степени понимания юридического понятия «коррупция», глубины знания относительно установленных законом мер ответственности за правонарушения коррупционной направленности, а также оценка респондентами эффективности применяемых антикоррупционных мер, направленных на предупреждение и профилактику коррупционных проявлений. Предметом широкой дискуссии стали предложения транспортной прокуратуры, уже реализованные рядом ВУЗов, об использовании средств аудио- и видеофиксации при проверке преподавателями полученных знаний студентами.

Методика работы мероприятия позволила каждому его участнику представить на обозрение результаты своей работы, а также позицию по обозначенной и поднятой в рамках форума проблематике, определить инструментарий, использование которого будет способствовать обеспечению действенного предупреждения любых коррупционных проявлений как в области транспортного образования, так и в целом в транспортной сфере.

В завершение мероприятия Приволжский транспортный прокурор поблагодарил всех участников, в том числе широкое представительство от студенческого сообщества, федеральных агентств железнодорожного, морского и речного транспорта за активное участие в обсуждении столь важных для всего общества вопросов.

Итоги обсуждения будут использованы в работе органов прокуратуры совместно с общественными институтами, уполномоченными органами государственной власти, представителями экспертного и научного сообщества.

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