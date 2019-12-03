Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поддержал Патриотический проект по увековечиванию памяти героев Забайкальского фронта.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края в рамках рабочей поездки в регион принял участие в закрытии установочной сессии федерального проекта «Кадры будущего» в Чите.

Сергей Михайлов вместе с руководителем администрации города Читы Александром Сапожниковым познакомился с работами, представленными забайкальскими школьниками в рамках федеральной программы.

Сергей Михайлов принял участие в закрытии установочной сессии федерального проекта «Кадры будущего» в Чите

По мнению сенатора, участники сессии разработали интересные проекты, которые могут быть успешно реализованы в будущем на территории Забайкальского края. В частности, Сергей Михайлов отметил проекты, связанные с развитием патриотического движения в регионе, туристического направления, пропагандой здорового образа жизни, благоустройством города.

Участники сессии разработали интересные проекты, которые могут быть успешно реализованы в будущем на территории Забайкальского края

«Посредством программы «Кадры будущего» школьники всего Забайкальского края смогли представить свои разработки и социальные проекты, что считаю важным направлением в работе с подрастающим поколением. В течение всех дней установочной сессии дети получили полезный опыт, который, уверен, они смогут с успехом применять в будущем», — подчеркнул сенатор, поддержав патриотический проект по увековечиванию памяти героев Забайкальского фронта.

Сергей Михайлов принял участие в закрытии установочной сессии федерального проекта «Кадры будущего» в Чите

Установочная сессия федерального проекта «Кадры будущего для регионов» прошла в Чите при поддержке Агентства стратегических инициатив. В работе приняли участие 250 школьников, которые продолжат сотрудничество с тренерами агентства в режиме онлайн до апреля 2020 года.

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