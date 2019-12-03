С. Цеков: Исполнительная и законодательная ветви власти должны сотрудничать в деле решения социальных вопросов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел прием граждан в Симферополе.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков ЦековСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым провел прием граждан в Симферополе.

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К сенатору поступили обращения от жителей, среди которых преобладали вопросы социального, коммунально-бытового характера, трудовых отношений, поддержки культуры, проблемы транспортного сообщения.

В частности, к Сергею Цекову обратились участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС с просьбой о содействии в получении звания «ветеран труда». Сенатор пообещал изучить поставленные вопросы. Будут сделаны соответствующие запросы в Комитет по социальной политике и делам ветеранов Государственного Совета Республики Крым, ведомства федерального уровня.

В ходе приёма поднимались вопросы социально-трудовой реабилитации, трудоустройства и трудовых отношений. В частности, речь шла о проблемах, возникающих у работников сферы энергетики и образования в ходе оптимизации и реструктуризации соответствующих организаций. Был поднят вопрос о критериях отбора и сохранения на рабочих местах профессионалов, способных принести пользу обществу и государству.

Жители села Константиновка Симферопольского района поблагодарили Сергея Цекова за содействие в ремонте местного ФАПа. После обращения сенатора ускорилось подготовка к ремонту данного объекта, выделены средства на разработку необходимой проектно-сметной документации.

В адрес Сергея Цекова продолжают поступать обращения с проблемами коммунально-бытового характера. Среди них – вопросы оформления проектно-сметной документации на газификацию части села, перерасчета коммунальных тарифов, ремонта домов и др.

Представитель ансамбля народной песни «Казачья отрада» обратилась за поддержкой в работе ансамбля.

Все обращения, поступившие к сенатору в ходе приема, будут внимательно изучены на предмет решения поднятых в них вопросов. Необходимые запросы будут направлены в соответствующие структуры федерального и регионального уровня.

Существует серьёзный запрос на решение проблем социального характера

Подводя итоги приёма, Сергей Цеков отметил, что в Крыму, как и в других регионах России, сегодня существует серьёзный запрос на решение проблем социального характера. «Исполнительная и законодательная ветви власти должны сотрудничать в деле решения социальных проблем», – подчеркнул парламентарий.

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