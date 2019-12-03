Юрий Маневич: “Сектор зарядной инфраструктуры для электротранспорта должен быть конкурентным”

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 3 декабря. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич выступил на стратегической сессии “Новый уровень развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры”, прошедшей в рамках Международного форума “Электрические сети”.

Заместитель Министра отметил, что развитие электромобилей будет точечным, пока не появится вся необходимая зарядная инфраструктура. На сегодняшний день в законодательстве уже имеются определенные требования к ней, в частности, четко прописано, что этот бизнес не является энергосбытовой деятельностью, соответственно, не предполагается его лицензирования. Юрий Маневич рассказал, что министерство не считает необходимым инициировать какие-либо ограничения, и поэтому зарядкой электромобилей могут заниматься и владельцы автозаправочных станций, и электросетевые компании, и другие потенциальные участники рынка.

“Естественно, мы за конкуренцию и считаем, что этот сектор должен быть сильно конкурентным, что позволит потребителю выбирать, по каким ценам получать услугу. Логика подхода Минэнерго остается той же, что и в принципе в отношении всего электроэнергетического комплекса, и основана на доступности инфраструктуры и надежном электроснабжении. Потребитель хочет получать свой продукт по доступной цене и надлежащего качества, соответственно, эти требования остаются”, – сообщил Юрий Маневич.

В своем выступлении он подчеркнул необходимость учитывать точку зрения потребителей в работе по развитию электротранспорта. В частности, заместитель Министра отметил важность развития информационной инфраструктуры, которая, например, помогала бы находить ближайшие зарядные станции, быстро и просто оплачивать их услуги.

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