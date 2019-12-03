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#Протон-ПМ#Главное03.12.2019 10:30

400 сотрудников Протон-ПМ прошли обучение в рамках нацпроекта

В 2019 году 429 сотрудников ПАО «Протон-ПМ» повысили квалификацию в рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Средства, направленные на обучение, возвращаются предприятию в виде субсидии. По итогам этого года она составила порядка 5,9 млн рублей, что почти в три раза превышает финансирование, полученное в 2018 году.

Причём увеличился не только объём вложенных средств, выросло и число сотрудников, прошедших обучение, а также количество освоенных программ и направлений. В частности, руководители, рабочие и специалисты овладели инструментами бережливого производства и теории решения изобретательских задач, изучили принципы идеологии Кайдзен, получили новые управленческие навыки и познакомились с организационными методами повышения производительности труда.

Операторы и наладчики прошли обучение по программе «SMED: быстрая переналадка оборудования», а также по направлениям, связанным с обслуживанием, эксплуатацией и программированием станков. Кроме того, на базе центра «Кайдзен» было организовано обучение по таким программам повышения производительности, как «Школа мастера», «Школа технолога» и «Академия начальника цеха».

Дмитрий Щенятский, исполнительный директор «Протон-ПМ»: «Создание новых производственных мощностей, которое сегодня ведётся на загородной площадке предприятия, предполагает и новое качество организации труда, рост его производительности. В связи с этим все мероприятия, реализуемые сегодня в рамках нацпроекта, направлены в конечном итоге на решение глобальной задачи: в два раза сократить цикл производства турбонасосного агрегата РД-191 для ракет-носителей „Ангара“, а затем и всего двигателя».

Напомним, что «Протон-ПМ в числе первых присоединился к приоритетной программе «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Пермском крае», сегодня имеющей статус национального проекта. Подписано соглашение между предприятием и министерством промышленности, предпринимательства и торговли региона. Реализуются три корпоративных пилотных проекта, направленных на повышение производительности труда: в механообрабатывающем цехе, в центре литейных компетенций, а также в новом корпусе заготовительного производства.

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