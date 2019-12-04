Акция «Спорт – норма жизни» пройдёт в рамках Чемпионата Российской Премьер-Лиги

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 4 декабря, в Москве в олимпийском комплексе «Лужники» состоялась пресс-конференция с участием Министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова, главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова и заслуженный мастер спорта по футболу Роман Павлюченко.

Спикеры рассказали об акции «Спорт – норма жизни». Она будет проведена в рамках 19-го тура Чемпионата Российской Премьер-Лиги, который пройдёт с 6 по 8 декабря.

«Перед Минспортом России поставлена задача к 2024 году увеличить число систематически занимающихся физической культурой и спортом до 55% от общей доли населения страны, – напомнил Павел Колобков. – Надо сказать, что для многих россиян спорт уже является нормой жизни, по статистике более 38% населения занимаются спортом».

Министр кратко рассказал о реализации Федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», в рамках которого осуществляется строительство спортивной инфраструктуры подготовка спортивного резерва, проводятся массовые соревнования.

Проект «Спорт – норма жизни» включает также мероприятия по развитию футбола в Российской Федерации. Это – создание футбольных манежей и полей, подготовка и переподготовка тренеров, проведение соревнований различного уровня.

«Почему футбол? Потому что это самый массовый вид спорта, – сказал глава Минспорта России. – В нашей стране футболом занимаются больше трёх миллионов человек. Как профессиональным, так и любительским. Совместно с Российским футбольным союзом мы утвердили программу развития футбола, наша задача, чтобы к 2030 году самым массовым видом спорта занимались семь миллионов человек». Павел Колобков сообщил, что в рамках программы развития футбола также создаются детские футбольные центры, а численность тренеров к 2030 году увеличится от 4 тысяч до 20 тысяч.

Министр поблагодарил Российский футбольный союз и Российскую Премьер-Лигу за поддержку акции «Спорт – норма жизни», которая предполагает проведение для болельщиков на стадионах промо-мероприятий, мастер-классов и конкурсов с розыгрышем призов. «Это эксперимент, – заметил Павел Колобков. – В следующем году мы планируем подписать с РФС и РПЛ соглашение, и все футбольные мероприятия мы будем делать совместно».

«Я рад, что эта акция связана с футболом, – сказал Станислав Черчесов. – Наша задача создавать условия. Психология человека так устроена, если есть доступность [спорта], то он им занимается. Если я вижу из окна, что дети играют в футбол, то и сам могу выйти во двор и начать играть». Он также отметил, что проведенный в России в 2018 году Чемпионат мира по футболу получил положительные отклики среди его зарубежных коллег, придал импульс развитию футбола в стране и популяризации здорового образа жизни среди россиян.

«Люди хотят заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Наша задача – помочь людям во всех регионах в создании соответствующих условий: обеспечить их квалифицированными тренерами и кадрами, которые организуют этот процесс, и главное – самой инфраструктурой. Если вы поедете по стране, то увидите, что наша жизнь меняется. Спорт создаёт новое качество жизни. В том числе, и футбол, как самый массовый вид спорта», – подчеркнул Павел Колобков.

Фото: Дмитрий Жарков

Пресс-служба Минспорта России

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