Андрей Черезов: “Необходимо выстроить правильный учет, чтобы не было несанкционированного потребления электроэнергии “

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 4 декабря. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов принял участие в панельной дискуссии “Развитие правового регулирования в целях предупреждения противоправных действий”, прошедшей в рамках Международного форума “Электрические сети”. Участники обсудили необходимые шаги для решения таких проблем, как хищение электроэнергии и безучетное потребление.

Андрей Черезов напомнил, что в Министерстве энергетики создан и работает Департамент экономической безопасности в ТЭК. Его задачей среди прочего является взаимодействие с правоохранительными органами по выявлению и предотвращению противоправных действий в ТЭК, в том числе в области защиты экономических интересов организаций.

Отдельной темой обсуждения стала работа недобросовестных компаний. Заместитель Министра также подчеркнул важность работы по учету потребления электроэнергии и пресечению бездоговорного потребления.

“Необходимо выстроить интеллектуальный и правильный учет, чтобы не было несанкционированного потребления электроэнергии. Кроме того, требуется серьезная сертификация приборов учета. Только оборудование производителей, которые прошли сертификацию, должно быть разрешено для установки”, – рассказал Андрей Черезов.

В своем выступлении заместитель Министра также поднял вопрос ужесточения предусмотренной в законодательстве ответственности за несанкционированное и безучетное потребление электроэнергии.

29.04.2019

С 25 по 28 июня 2019 года состоится VII Российский международный энергетический форум (РМЭФ-2019) – одно из крупнейших специализированных конгрессно-выставочных мероприятий сферы ТЭК.

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