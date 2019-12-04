Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в торжественном митинге, посвященном закладке Первого камня в основание мемориальной часовни.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия Александр Ракитин РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия принял участие в торжественном митинге, посвященном закладке и освящению Первого камня в основание мемориальной часовни во имя святого благоверного великого князя Александра Невского в память о воинах, павших и пропавших без вести в ходе Советско-финляндской и Великой Отечественной войн в Питкярантском муниципальном районе Республики Карелия.

Александр Ракитин принял участие в торжественном митинге, посвященном закладке и освящению Первого камня в основание мемориальной часовни во имя святого благоверного великого князя Александра Невского

В торжественном мероприятии приняли участие – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным вопросам Лариса Подсадник, глава администрации Питкярантского муниципального района Дмитрий Трошин, ветераны Великой Отечественной войны, представители Петрозаводской и Карельской епархии Русской Православной Церкви, Межрегиональной общественной организации «Ветераны военной контрразведки», военнослужащие Западного военного округа, сотрудники специальных служб и правоохранительных органов, жители Республики Карелия, гости из других регионов.

«Сохранение воинской славы России, достойное отношение к героической истории народа, увековечивание подвига советского солдата — то немногое, чем можно выразить благодарность за спасение страны от фашистских захватчиков. Благодаря инициативе ветеранов Великой Отечественной войны Карелии, поисковиков, общественников, при поддержке этой инициативы со стороны Главы Республики Карелия Артура Парфенчикова ПарфенчиковАртур ОлеговичГлава Республики Карелия и при участии ФСБ России стало возможным проведение сегодняшнего памятного мероприятия», — отметил Александр Ракитин.

Александр Ракитин принял участие в торжественном митинге, посвященном закладке и освящению Первого камня в основание мемориальной часовни во имя святого благоверного великого князя Александра Невского

Всероссийская благотворительная программа «Молчаливое эхо войны», в рамках которой с 2009 года на территории регионов сооружаются мемориальные часовни в память о воинах, павших и пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны.

Памятник — Часовня объединяет воедино воинов и граждан разных поколений, разных национальностей. Проект возведения мемориальных часовен благословил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Чин Освящения Первого камня в основание мемориальной часовни возглавил Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

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