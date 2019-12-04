В. Круглый провел приём граждан в регионе

Source: Russia – Council of the Federation

Многие вопросы, с которыми жители пришли на очередную встречу, касались темы здравоохранения.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области провёл приём граждан в регионе.

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Прием традиционно начался с подведения итогов выполнения наказов орловцев. По всем задачам были достигнуты положительные решения.

Многие вопросы, с которыми жители пришли на очередную встречу, касались темы здравоохранения.

За помощью в приобретении подъемника для ванной комнаты к сенатору обратилась орловчанка, воспитывающая внука-инвалида первой группы. Владимир Круглый обозначил необходимость всевозможной помощи семье в ближайшее время. «Правительство РФ реализует программу «Доступная среда». Особое внимание в ней уделено системе реабилитации всех инвалидов, включая детей. С 2011 года на создание условий доступности для людей с ограниченными возможностями только из федерального бюджета было направлено 10,5 миллиарда рублей. Одна из задач программы — равноценный доступ к любому реабилитационному средству и услуге для каждого инвалида», — подчеркнул парламентарий.

Также темой обращения одного из заявителей стала проблема с лекарственным обеспечением. Онкологические больные по закону имеют право на бесплатные лекарства, однако на практике им не всегда удается их получить. С подобными сложностями столкнулся орловец, которому не смогли предоставить препарат, как федеральному льготнику. «Перебои с поставками онкопрепаратов чреваты для больных серьезными проблемами», — отметил Владимир Круглый.

Парламентарий в ближайшее время обратится к правительству Орловской области для решения данного вопроса. «Успехи в лечении рака с каждым годом всё лучше, современная лекарственная терапия приводит к излечению больных в значительном проценте случаев. Сделать доступным такое лечение — государственная задача, которую необходимо выполнять».

Во время приёма Владимир Круглый также взял под личный контроль вопросы обеспечения медицинской помощью и другие социально важные темы. По ним будет проведена соответствующая работа.

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