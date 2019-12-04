В Республике Коми перед судом предстанут бывшие сотрудники ГИБДД, обвиняемые в совершении коррупционных преступлений

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Республики Коми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших начальника и инспектора регистрационно-экзаменационного отделения ОГИБДД ОМВД России по г. Усинску. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере), ч. 1 ст. 285 (злоупотребление служебными полномочиями) и ч. 2 ст. 292 (служебный подлог) Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, сотрудники полиции в период с июня 2017 г. по ноябрь 2018 г. получили взятку в размере 195 тыс. рублей от представителя коммерческой организации за допуск подставных лиц к сдаче теоретического экзамена на право управления транспортными средствами за 56 граждан Республики Узбекистан, не способных его сдать самостоятельно. За незаконное вознаграждение начальник отдела внес в официальные документы ложные сведения о сдаче теоретического экзамена 50 гражданами Узбекистана, а его подчиненный – в отношении 6 таких лиц. Следствием установлено, что большая часть денежных средств передана инспектору в наличной форме, на оставшуюся сумму сообщникам регулярно передавались продукты питания.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Усинский городской суд Республики Коми для рассмотрения по существу.

Органами прокуратуры Республики Коми в связи с расследованием данного уголовного дела принимаются меры по ликвидации последствий коррупционных проявлений. По искам прокурора 26 незаконно выданных водительских удостоверений аннулированы судом. Надзорные мероприятия продолжаются.

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