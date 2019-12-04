Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект по совершенствованию порядка вывода из эксплуатации объектов электроэнергетики

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 4 декабря. – Депутаты Государственной Думы Российской Федерации приняли в первом чтении проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации». Документ представляла статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко. Замглавы энергетического ведомства пояснила, что разработанный Минэнерго России законопроект направлен на совершенствование механизма вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации и предусматривает проведение оценки возможности продолжения эксплуатации объекта электроэнергетики на рыночных условиях, порядок определения перечня и реализации замещающих мероприятий, а также источники их финансирования. «Реализация положений законопроекта позволит вывести неэффективные генерирующие и сетевые мощности из эксплуатации, сохранив при этом надежность энергосистемы», – пояснила Анастасия Бондаренко.

Документ предусматривает разработку замещающих мероприятий в части строительства сетевого или нового объекта генерации, а также оценку экономических последствий для потребителей от реализации предлагаемых мероприятий и продолжения эксплуатации объекта в случае установления запрета на вывод объекта генерации на неопределенный срок. «В случае предъявления собственнику генерирующего объекта требования о приостановлении вывода генерирующего объекта и утверждения перечня мероприятий по обеспечению вывода такого объекта из эксплуатации он обязан обеспечить эксплуатацию объекта по производству электрической энергии, а также обеспечить выполнение замещающих мероприятий, в том числе путем заключения с сетевой организацией договора об осуществлении мероприятий, по обеспечению вывода из эксплуатации объекта по производству электроэнергии, включая как расходы на эксплуатацию объекта, так и расходы на выполнение мероприятий по обеспечению вывода объекта из эксплуатации», – рассказала замминистра.

По мнению Минэнерго России, принятие законопроекта, а также соответствующих подзаконных нормативных правовых актов позволит освободить электроэнергетику от лишней и неиспользуемой генерации максимально эффективным способом.



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