Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в работе секции «Здоровье и безопасность детей: проекты волонтеров» в рамках Международного форума добровольцев в Сочи.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в работе секции «Здоровье и безопасность детей: проекты волонтеров». Мероприятие прошло в рамках Международного форума добровольцев в Сочи.

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Сенатор отметила, что Совет Федерации поддерживает проведение форума. «Вопросы детства являются центральными в национальных проектах и проходящем в стране с 2018 года по Указу главы государства Десятилетии детства. Символично, что Десятилетие детства открыл Год добровольца (волонтера). Движение волонтеров помогает решению ключевых задач, в том числе в области здоровья и безопасности детей», — сказала Лилия Гумерова.

Вопросы детства являются центральными в национальных проектах и проходящем в стране с 2018 года по Указу главы государства Десятилетии детства

«В палате регионов мы знакомимся с лучшим опытом добровольческой работы по поиску и оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям, обеспечению детской безопасности, а также воспитанию на основе нашего историко-культурного наследия. Порядка тридцати тысяч добровольцев возрождают памятники и святыни в разных регионах страны в рамках программы «Волонтеры культуры» национального проекта «Культура», — добавила парламентарий.

Лилия Гумерова особо подчеркнула актуальность деятельности добровольцев и волонтеров по поиску без вести пропавших воинов Великой Отечественной войны, уходу за воинскими мемориалами, передаче эстафеты памяти от отцов, дедов и прадедов, сломивших нацизм, молодым гражданам страны. «Такая работа особенно востребована в связи с приближающимся 75-летием Великой Победы. Она помогает противостоять любым попыткам фальсификации истории, героизации нацизма», — подчеркнула парламентарий.

На форум в Сочи прибыли 5 тыс. участников из России и зарубежных стран. Мероприятие приурочено к российскому Дню добровольца (волонтера) и Международному дню добровольцев во имя экономического и социального развития, отмечаемым 5 декабря.

Организаторы форума — Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодежь), Роспатриотцентр, Ассоциация волонтерских центров и Российское движение школьников. Заседание секции «Здоровье и безопасность детей: проекты волонтеров» было организовано Национальным мониторинговым центром помощи пропавшим и пострадавшим детям.

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