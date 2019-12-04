Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании «круглого стола» по вопросам санаторно-курортного лечения и реабилитации для людей пожилого возраста и с ограниченными возможностями.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области принял участие в заседании «круглого стола» на тему «Обеспечение доступности санаторно-курортного лечения и реабилитации для людей пожилого возраста и с ограниченными возможностями». Мероприятие состоялось в рамках международного научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения-2019».

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В ходе заседания обсуждались актуальные вопросы развития санаторно-курортного комплекса страны и экспорта медицинских услуг, а также соответствия санаторно-курортных организаций требованиям европейского стандарта.

Приветствуя собравшихся, Игорь Каграманян подчеркнул важность обсуждаемой темы. Он напомнил, что в «майском» Указе Президента Российской Федерации поставлена задача по повышению продолжительности жизни до 80 лет. «Санаторно-курортный комплекс нашей страны — мощный потенциал для роста продолжительности жизни и улучшения здоровья россиян», — сказал сенатор.

Важно увеличить число санаторно-курортных организаций

Парламентарий отметил, что Правительством России в 2018 г. была утверждена стратегия развития санаторно-курортного комплекса страны, а 2 декабря текущего года Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым утвержден план ее реализации. Цель стратегии — увеличение числа россиян, получающих санаторно-курортное лечение.

«Важно увеличить число санаторно-курортных организаций, обеспечить надлежащее количество мест, обеспечить подготовку кадров по медицинской реабилитации в соответствии с новыми профессиональными стандартами, а также повысить инвестиционную привлекательность и создать условия для привлечения частных инвестиций в эту сферу», — считает Игорь Каграманян.

В мероприятии приняли участие представители профильных министерств и ведомств, Государственной Думы, эксперты в области санаторно-курортного лечения и реабилитации.

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