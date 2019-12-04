И. Святенко: При обсуждении законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия, надеюсь, будет достигнут общественный консенсус

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировала концепцию этого документа.

В ходе обсуждения концепции законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия, подготовленного членами Совета Федерации и депутатами Государственной Думы, может быть достигнут общественный консенсус. Такое мнение высказала первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы комментируя этот документ.

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«Очень важно, что еще до внесения законопроекта он опубликован на сайте верхней палаты парламента для общественного обсуждения. На сегодняшний момент там уже размещено более четырех тысяч предложений, замечаний и мнений», — отметила сенатор. Она добавила, что, вероятно, еще большее количество сообщений находится в листе ожидания, и они будут опубликованы на сайте позже.

По словам Инны Святенко, на пятый день обсуждения концепции законопроекта наметилась некоторая динамика. «Сначала во многих высказываниях как «за», так и «против» преобладал эмоциальный характер».

При этом, считает парламентарий, целый ряд высказанных мнений не имеет никакого отношения к законопроекту. «Иногда бывает клиповое мышление: не все хотят читать текст документа, но все хотят его обсуждать. Порой обсуждение складывается из неких домыслов или публикаций в социальных сетях, СМИ, Интернете», — сказала сенатор.

Идет конструктивная дискуссия, ее участники перешли к конкретным нормам документа

«Теперь же идет конструктивная дискуссия, ее участники перешли к конкретным нормам документа, чтобы привести их в соответствие с федеральным законодательством, в том числе с точки зрения правоприменительной практики», — полагает Инна Святенко.

При этом, отметила парламентарий, рассматриваются различные практические случаи, касающиеся пожилых людей, взаимоотношений между ближними и дальними родственниками, людьми, ведущими совместное хозяйство и т. д.

В результате, сказала сенатор, текст законопроекта станет более взвешенным.

Она сообщила, что 15 декабря завершится обсуждение документа на сайте Совета Федерации. Затем пройдет заседание рабочей группы СФ, в которую входят сенаторы, депутаты Государственной Думы, представители органов исполнительной власти, общественных объединений, правозащитники. Также состоится обсуждение на площадке Общественной палаты РФ. После этого планируется внесение законопроекта в ГД, сказала Инна Святенко.

«Важно, что это будет «народный закон», который пройдет широкое обсуждение», — подчеркнула сенатор.

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