Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Артек04.12.2019 19:25

Конференция «Тематические образовательные программы 2020»

В Крыму завершилась ежегодная конференция, посвященная проектированию тематических образовательных смен, определяющих её концепцию образовательных программ. В предстоящем 2020 году в Международном детском центре «Артек» при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» пройдут четыре тематические смены космической направленности «504 часа — полет нормальный».

В рамках конференции состоялась встреча с директором лагеря «Хрустальный» Константином Ориным, на базе которого будет реализована профильная тематическая программа «Первая космическая». Она направлена на развитие интереса у обучающихся к познанию космоса и современных инженерных технологий. Кроме того, были определены шесть основных направлений образовательных программ: инженерия космических систем, дистанционное зондирование Земли, психофизическая подготовка будущих космонавтов, робототехника, физика космической деятельности и ракетостроение.

Также в рамках конференции обсуждались вопросы организации смены с участием индустриальных партнеров: подготовка кадров для реализации тематической программы, особенности планирования содержания смены, система информационного освещения реализации тематической программы в СМИ, порядок работы в автоматизированной системе, порядок организации сетевых образовательных модулей, а также система дополнительного образования.

Завершающими событиями конференции стали презентационная сессия, в рамках которой были представлены интегрированные проекты тематических смен в детских лагерях, подведение итогов конференции, а также вручение сертификатов, подтверждающих статус партнера в 2020 году.

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