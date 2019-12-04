Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в пленарном заседании Национального конгресса по экспорту медицинских услуг.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин ФоминИгорь Вадимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области принял участие в пленарном заседании Национального конгресса по экспорту медицинских услуг. Темой мероприятия стало «Развитие экспорта медуслуг в регионах Российской Федерации».

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В своем выступлении сенатор отметил, что медицинский туризм может внести значительный вклад в развитие въездного туризма и рост экспорта услуг. «Для его развития в нашей стране есть все предпосылки».

Игорь Фомин рассказал участникам заседания о Стратегии развития туризма до 2035 г., которая была утверждена Правительством РФ в сентябре текущего года. «Стратегия предусматривает целую систему мер, которые будут способствовать развитию российской туротрасли. Документ направлен на развитие внутреннего и въездного туризма за счет создания и развития туристских территорий, формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного туристического продукта на внутреннем и международных рынках, увеличения доступности туристских услуг, отдыха и оздоровления для российских граждан», — подчеркнул парламентарий.

Заседание прошло в рамках международной выставки «MedTravelExpo-2019. Санатории. Курорты. Медицинские центры» и «Российской недели здравоохранения». Мероприятие было организовано при поддержке Совета Федерации, Государственной Думы и Министерства здравоохранения РФ.

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