Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание, посвященное политике импортозамещения и содействию локализации производства автокомпонентов и автомобилей в РФ.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области провел совещание «О мерах по эффективному проведению политики импортозамещения и содействию локализации производства автокомпонентов и автомобилей в РФ».

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В мероприятии участвовали член Комитета СФ по международным делам Владимир Лакунин, ЛакунинВладимир Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Ольга Хохлова, ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области член Комитета СФ по экономической политике Ирек Ялалов, ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан заместитель Министра промышленности и торговли Александр Морозов, представители Министерства экономического развития, Министерства финансов, Министерства транспорта, Министерства промышленности и торговли, Федеральной антимонопольной службы, Счетной палаты, региональных органов государственной власти, научных, коммерческих и общественных организаций, эксперты.

Константин Долгов отметил, что обсуждаемая тема затрагивает интересы большого количества россиян. «Мы максимально заинтересованы в том, чтобы любые меры, которые предпринимаются в этой области, и в первую очередь меры государственной поддержки автопроизводителей вели к тому, чтобы на рынке было максимальное количество современных комфортных автомобилей и одновременно чтобы развивались должным образом отечественные технологии».

Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Константин Долгов

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Автомобильная отрасль стремительно развивается и является одним из ключевых секторов российской экономики, сказал парламентарий.

«Работа автопрома создает мультипликативный эффект в смежных отраслях. Обеспечивает занятость не только на автозаводах, но и на предприятиях электротехнической, металлургической, химической и других отраслей. Важный вклад в это развитие внесла и реализация мер государственной поддержки, в том числе в части стимулирования спроса на автомобили российского производства», — указал он.

Работа автопрома создает мультипликативный эффект в смежных отраслях

По словам парламентария, в России меняется промышленная политика. «Сегодня компаниям отрасли приходится вести бизнес в условиях адаптации к экономической ситуации и новым правилам регулирования с учетом программ по импортозамещению».

Появился новый инвестиционный режим на смену «промышленной сборке», включающий такую меру, как заключение специальных инвестиционных контрактов. «Насколько известно, прорабатываются дополнительные изменения в нормативные правовые акты, Увеличен утилизационный сбор. На этом фоне ряд крупных автопроизводителей высказывают озабоченность тем, что, по их мнении, ослабляется увязка господдержки, прежде всего в виде субсидий, с уровнем локализации».

По словам сенатора, может сложиться ситуация, при которой равный доступ к мерам государственной поддержки будут иметь как производители с высоким уровнем локализации, так и с низким».

По мнению Константина Долгова, Правительству важно выработать механизм, выравнивающий условия по локализации для всех участников рынка. «Возможно, предусмотреть дифференциацию выплаты промышленных субсидий в зависимости от степени локализации производства продукции автомобилестроения. Иначе есть риск, что инвестиции будут падать».

Александр Морозов подчеркнул, что сегодня автомобильная промышленность является одной из немногих отраслей, которые вытягивают развитие смежных отраслей и способствует притоку большого количества инвестиций. Практически каждый выпускаемый в России автомобиль оснащен радиотехнической продукцией, выпущенной в России и главное – программным обеспечением, которое разрабатывается в РФ. Он напомнил, что с 1 ноября 2019 года осуществлен переход на электронные паспорта транспортных средств. Он является документом, в котором зашита история автомобиля с момента его создания на конвейере. «Мы можем сегодня проанализировать по уникальному ВИН-номеру комплектацию, какие изделия установлены а автомобиль, где они произведены. В Москве есть беспилотные автомобили, на которых тестируются технологии, разработанные в том числе российскими программистами. Мы готовим два пилотных проекта для наших столиц по автомобилям, работающим на водороде».

Участники совещания обсудили складывающуюся ситуацию, проанализировали меры, которые необходимо предпринять для развития производства автомобилей в Российской Федерации с высоким уровнем добавленной стоимости и локализацией важных технологий и компонентов.

Подводя итога совещания, Константин Долгов отметил, что состоялась интересная профессиональная дискуссия. «Укрепился настрой на результат. Сегодняшняя встреча рассматривается как начало конструктивного диалога. Особое внимание в дальнейшем будет сконцентрировано на законодательном аспекте совместной работы на площадке Совета Федерации, чтобы эта важнейшая отрасль промышленности успешно развивалась».

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