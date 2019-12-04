Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел прием граждан Санкт-Петербурге.

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга провел прием граждан.

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Среди обратившихся к сенатору были жители Северной столицы, представители общественных организаций и коммерческих структур. Например, жительница Приморского района обратилась с просьбой об организации детских площадок в районе. Андрей Кутепов заверил петербурженку, что обратится к главе Приморского района и главе 65-го муниципального образования с просьбой принять заявительницу лично и оказать содействие в решении вопроса.

Санкт-Петербургская Региональная Общественная организация содействия профориентации и занятости молодежи «Правый берег», которая с 2011 года оказывает помощь молодежи в трудоустройстве, обратилась с просьбой помочь получить в льготном режиме банковские гарантии для обеспечения участия в конкурсах на выполнение контрактов по трудовой занятости несовершеннолетних.

Сенатор намерен обратиться в профильные комитеты Правительства Санкт-Петербурга для совместного решения данного вопроса.

Один из руководителей коммерческой организации пожаловался на то, что не может построить пансионат для престарелых на территории больницы, которая принадлежит Ленинградской области. Главный врач больницы строительство поддерживает. Проблема с выделением земельного участка.

Данный вопрос, считает Андрей Кутепов, нужно решать совместно с руководством Ленобласти, о чем в ближайшие дни будет проведена беседа с сенатором Ленинградской области.

По всем проблемам, рассмотренным в ходе личного приема, Андрей Кутепов направит запросы в органы исполнительной власти и планирует провести ряд встреч с заинтересованными в решении вопросов сторонами.

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