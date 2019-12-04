Н. Журавлев выступил на форуме Национальной финансовой ассоциации

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий рассказал о предстоящих изменениях финансового законодательства и уже принятых законах

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области выступил на форуме Национальной финансовой ассоциации.

Сенатор проинформировал о последних принятых новациях законодательства в финансовой сфере. Николай Журавлев напомнил, что в текущем году введены ипотечные каникулы для лиц в трудной жизненной ситуации, выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки.

«Мы повысили требования к организации, деятельности и должностным лицам микрокредитных компаний, ввели запрет на займы физическому лицу в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, обязательства по которым обеспечены ипотекой», — сказал сенатор.

Система быстрых платежей должна решить вопрос не только тарифов за переводы денежных средств, но и завышенных эквайринговых платежей и «зарплатного рабства»

Повышены требования к приему на территории РФ иностранных электронных средств платежа, функционированию иностранных платежных систем, агрегаторов и электронных кошельков, отметил парламентарий.

Принят закон, обеспечивающий функционирование системы быстрых платежей с учётом необходимости подключения к ней всех кредитных организаций. «Система быстрых платежей должна решить вопрос не только тарифов за переводы денежных средств, но и завышенных эквайринговых платежей и «зарплатного рабства». Надо предоставить возможность работодателям переводить зарплаты через эту систему без привязки исключительно к банкам, с которыми заключены зарплатные соглашения», — подчеркнул Николай Журавлев.

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Парламентарий рассказал о законопроектах, находящихся на рассмотрении. Он отметил, что поддерживает идею использования кредитного рейтинга в качестве критерия отбора, а также скорейшее принятие законопроекта по переходу на электронный архив. «Механизм замещающего сканирования позволит сократить издержки на хранение бумажных документов, сделать процесс документооборота более современным и менее трудозатратным».

Сенатор затронул тему блокировки сайтов. «Законопроектом предлагается включить в основание для блокировки сайтов фишинг, деятельность нелегальных кредиторов и финансовых пирамид. «Надо также рассмотреть вопрос об ограничении информации, содержащей недостоверные сведения о финансовых организациях, распространение которых может оказать существенное влияние на финансовую устойчивость».

По словам Николая Журавлева, основная задача законопроекта о категоризации инвесторов — защита граждан от потенциальных финансовых потерь. «На рынок массово приходят неподготовленные люди, те, которые никогда не работали на рынке капитала. Необходимо ограничить риски таких граждан».

Принятие законопроекта, регулирующего деятельность кредитных организаций по сбору биометрических персональных данных, позволит предоставлять потребителям большее количество услуг дистанционно. При этом важно обеспечить должное исполнение закона с учётом баланса интересов всех участников процесса, отметил парламентарий.

«Мы также должны решить проблему распространения недобросовестной контекстной рекламы в сети интернет с использованием чужих товарных знаков. Действующее законодательство не позволяет применить должные меры ответственности», — сказал сенатор.

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