Н. Федоров принял участие в торжественной церемонии вручения Высшей юридической премии «Юрист года»

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках празднования Дня юриста также состоялся символический запуск Третьего Всероссийского правового диктанта.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики принял участие в торжественной церемонии вручения Высшей юридической премии «Юрист года». Мероприятие состоялось 3 декабря, в День юриста, в Московском концертном зале «Зарядье».

Торжественная церемония вручения Высшей юридической премии «Юрист года»

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Торжественная церемония вручения Высшей юридической премии «Юрист года»

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Торжественная церемония вручения Высшей юридической премии «Юрист года»

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Торжественная церемония вручения высшей юридической премии «Юрист года»

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Торжественная церемония вручения Высшей юридической премии «Юрист года»

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Торжественная церемония вручения Высшей юридической премии «Юрист года»

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Торжественная церемония вручения Высшей юридической премии «Юрист года»

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Торжественная церемония вручения Высшей юридической премии «Юрист года»

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Торжественная церемония вручения Высшей юридической премии «Юрист года»

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Торжественная церемония вручения Высшей юридической премии «Юрист года»

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Торжественная церемония вручения Высшей юридической премии «Юрист года»

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Торжественная церемония вручения Высшей юридической премии «Юрист года»

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Торжественная церемония вручения Высшей юридической премии «Юрист года»

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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации года ежегодно 3 декабря в День юриста Ассоциация юристов России проводит в Москве церемонию вручения Высшей юридической премии «Юрист года». Вместе с ней традиционно вручаются премия имени В.А. Туманова и медаль имени О.Е. Кутафина.

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«Почтеннейший царь Соломон полагал, что «во многой мудрости много печали». Но это изречение не распространяется на Вашу миссию, уважаемый Евгений Парфирьевич. Ваша созидательная деятельность помогает приближаться к справедливости, идеалам правового государства, идеалам прогресса. Ведь известно, что non progredi est regredi. Не идти вперед – значит двигаться назад. А без справедливости возникает угроза гибели мира», — подчеркнул сенатор.

В рамках празднования Дня юриста также состоялся символический запуск Третьего Всероссийского правового диктанта

«Студенты – это свечи, которые надо зажечь. И свет правовых знаний, которым Вы щедро делитесь с молодежью, дарит нам надежду, что наше общество будет добрее и справедливее устроено, а жизнь вокруг станет ярче, светлее и теплее. И в современной России, и в России будущего, о которой все мы мечтаем», — сказал первый вице-спикер СФ.

В рамках празднования Дня юриста также состоялся символический запуск Третьего Всероссийского правового диктанта. Главные задачи акции – повышение правовой культуры населения, выработка предложений по совершенствованию образовательных программ.

В мероприятии участвовали председатель Ассоциации юристов России, ректор МГЮА имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, сопредседатель Ассоциации юристов России, председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин, сопредседатель АЮР, председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов, председатель Правления АЮР Владимир Груздев, представители юридического сообщества, органов государственной власти, ученые, эксперты.

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