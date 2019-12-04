О визите белорусской делегации на Мальту

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

04-12-2019

2-3 декабря 2019 г. при поддержке Посольства Республики Беларусь в Итальянской Республике, Министерства иностранных дел и содействия торговле Республики Мальта и Почетного консула Республики Беларусь на Мальте состоялся визит белорусской делегации на Мальту.

В состав делегации под руководством заместителя Министра экономики Республики Беларусь Дмитрия Ярошевича вошли Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Итальянской Республике и Республике Мальта по совместительству Александр Гурьянов, директор ГУ ”Администрация Парка высоких технологий“ Всеволод Янчевский, представители руководства Белорусской торгово-промышленной палаты, органов государственного управления и деловых кругов.

В целях налаживания контактов, обмена опытом и проработки совместных проектов белорусская делегация провела переговоры с Постоянным секретарем Министерства иностранных дел и содействия торговле Мальты Фионой Формозой, Постоянным секретарем Аппарата Премьер-министра Мальты по вопросам цифровизации Джойс Димек, исполнительным директором Агентства информационных технологий Тони Султаной, президентом Мальтийской палаты торговли, предприятий и промышленности Давидом Шверебом, исполнительным директором Мальтийской администрации по управлению финансовыми услугами Джозефом Кушьери, исполнительным директором Свободного порта Мальты Алексом Монтебелло, а также с представителями крупного мальтийского бизнеса.

В ходе визита между Белорусской торгово-промышленной палатой и Мальтийской палатой предприятий, торговли и промышленности подписано соглашение о сотрудничестве. На базе Мальтийской ТПП проведена презентация экономического и делового потенциала Республики Беларусь для деловых кругов Мальты.

Также в рамках визита Посол А.Гурьянов вручил Почетному консулу Беларуси, общественному представителю БелТПП на Мальте Джоану Балдакино Романо медаль ”100 лет дипломатической службе Беларуси“.

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