По представлениям заместителя Генерального прокурора России Юрия Гулягина органы Ростехнадзора устранили нарушения при планировании свыше 250 проверок хозяйствующих субъектов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе выявило нарушения законодательства о государственном контроле (надзоре) при рассмотрении проектов планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год, представленных Уральским и Северо-Уральским управлениями Ростехнадзора.

Установлено, что Северо-Уральское управление Ростехнадзора неправомерно включило в проект плана контрольные мероприятия в сфере электроэнергетики без учета периодичности их проведения и соблюдения риск-ориентированного подхода.

Должностные лица Уральского управления Ростехнадзора при планировании проверок поднадзорных субъектов в ряде случаев указывали целью их проведения контроль соблюдения норм об обязательном страховании гражданской ответственности, хотя фактически проверке подлежало соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности.

Выявлены факты нарушения установленного законодательством требования о возможности проведения повторных проверок одного и того же предприятия лишь по истечении трехлетнего срока.

Наряду с этим, обоими контролирующими органами в проекты планов включались основания для проведения проверок, не предусмотренные действующим законодательством.

В связи с выявленными нарушениями законодательства о государственном контроле заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин внес представления руководителям Уральского и Северо-Уральского управлений Ростехнадзора.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования устранены нарушения при планировании свыше 250 проверок хозяйствующих субъектов, более 100 из них исключены из планов.

Кроме того, за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица Ростехнадзора.

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