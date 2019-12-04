С. Михайлов обсудил развитие городской среды в Оловяннинском районе с местными депутатами

Source: Russia – Council of the Federation

Четыре поселения Оловяннинского района Забайкальского края планируют войти в программу благоустройства городской среды в 2020 году, отметил сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края в рамках рабочей поездки в регион обсудил с депутатами и главами городских и сельских поселений Оловяннинского района реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципалитета в 2020 году».

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Во встрече участвовал депутат Законодательного Собрания Забайкальского края Алексей Саклаков.

Парламентарии посетили городские поселения «Оловяннинское», «Ясногорское», «Калангуйское», сельское поселение «Яснинское», где осмотрели общественные территории, запланированные к благоустройству в 2020 году.

Сергей Михайлов в Забайкальском крае

«Несмотря на то, что заявка на благоустройство объектов четырех поселений Оловяннинского района сформирована и направлена в министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, это не означает, что муниципалитет получит всю сумму. Главная причина — невыполнение обязательств по программе за 2018 год. Работы по благоустройству выполнены только на 40 процентов», — сказал сенатор.

Оловяннинский район должен приложить максимум усилий для того, чтобы исправить ситуацию, завершив все работы по благоустройству общественных территорий в самый короткий срок

По мнению Сергея Михайлова, Оловяннинский район должен приложить максимум усилий для того, чтобы исправить ситуацию, завершив все работы по благоустройству общественных территорий, вошедших в программу год назад, в самый короткий срок. Он напомнил, что в рамках программы в 2018 году муниципалитету необходимо было благоустроить пешеходную зону по улице Московская в городском поселении Оловянная за 6,5 миллионов рублей.

Кроме того, сенатор рассказал о реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», которая начнет работать с 2020 года. «Призываю все поселения Оловяннинского района активно участвовать в данной программе, направленной на развитие сельских территорий. Это позволит решить вопросы не только по благоустройству поселений, но и по ремонту социальных объектов, муниципальных дорог», — обратился Сергей Михайлов к администрации района, акцентировав внимание на дальнейшем недопущении срывов сроков ремонтных работ.

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