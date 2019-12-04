Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное04.12.2019 09:00

Торжественная встреча экипажа МКС-59/60

Звёздный городок встретил экипаж 59/60-й длительной экспедиции и 19-й экспедиции посещения на Международную космическую станцию. Командир корабля «Союз МС-12» Алексей Овчинин, бортинженер Ник Хейг, участник ЭП-19 астронавт ОАЭ Хаззаа Аль Мансури, а также руководство Роскосмоса, Центра подготовки космонавтов, предприятий ракетно-космической отрасли, представители иностранных космических агентств и другие почётные гости возложили цветы к памятнику Ю.А. Гагарину.

Здесь же состоялся небольшой пресс-подход участников МКС-59/60 и ЭП-19. Представители СМИ поинтересовались, как прошла реабилитация, какие испытывают чувства исследователи космоса и какие у них планы на ближайшее будущее. Затем Алексей Овчинин, Ник Хейг и Хаззаа Аль Мансури прошли по Аллее космонавтов к Дому космонавтов, где состоялось торжественное собрание, посвящённое встрече экипажа. Открыл его начальник ЦПК, Герой Российской Федерации, заслуженный лётчик-испытатель РФ Павел Власов.

Далее слово было предоставлено командиру отряда космонавтов Роскосмоса Олегу Кононенко, который выступил с кратким докладом о результатах работы экипажа на орбите.

«Экипажем был выполнен испытательный полёт на корабле с модернизированными системами, — отметил Олег Дмитриевич. — С высоким качеством была отработана программа лётных испытаний, в которую входили такие динамические режимы, как выведение, манёвр, сближение, облёт, причаливание, стыковка с МКС, расстыковка и штатный спуск».

Будучи командиром МКС-59, Олег Кононенко подчеркнул: «Половина моей длительной экспедиции выпала на работу с Алексеем и Ником. Хочу сказать, что это большие профессионалы, очень грамотные, умные, толковые люди, приятные и комфортные в общении».

Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалёв вручил Алексею Овчинину медаль Ю.А. Гагарина, а Нику Хейгу и Хаззаа Аль Мансури — медали «Космос без границ», отметив, что всё больше иностранных партнёров привлекаются к полётам на МКС, в том числе Объединённые Арабские Эмираты.

В завершение торжественного собрания ответное слово взял экипаж МКС-59/60 и ЭП-19, чтобы выразить свою признательность всем, кто причастен к их полёту.

«Мы выполнили всю программу с хорошим качеством, благодаря отличной подготовке в стенах родного ЦПК, — сказал Алексей Овчинин. — Огромное спасибо преподавателям, инструкторам, медикам, всем, кто имеет отношение к подготовке нашего экипажа, и тем, кто сделал наш полёт возможным и безопасным».

«Три года назад я впервые прибыл на подготовку в ЦПК, — поделился Ник Хейг. — В первую же тренировочную сессию проходил „зимнее выживание“ в лесу. И в самый холодный месяц года я ощутил теплоту людей, которые здесь работают и живут. Звёздный городок всегда будет для меня особым местом, где царит дух сотрудничества и взаимодействия наших стран».

Закрывая торжественное собрание, Павел Власов отметил, что экипаж «Союза МС-12» блестяще справился со всеми трудностями и задачами.

«Авария, которая произошла с ракетой-носителем в октябре прошлого года, была скомпенсирована надёжностью работы экипажа и системы аварийного спасения. И то, что главным элементом в этой ситуации был наш доблестный экипаж в составе Алексея и Ника — это факт. Мне вспоминаются слова дважды Героя Советского Союза Виктор Горбатко, которому бы сегодня исполнилось 85 лет. Он сказал: „Лётчик-космонавт должен быть верен своей цели и при удачах, и при неудачах“. Наш сегодняшний экипаж продемонстрировал, что это именно так».

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