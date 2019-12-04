Юрий Маневич: «Надежность и доступность электроэнергетической инфраструктуры – одни из наших главных задач»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 4 декабря. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич принял участие в работе Международного форума «Электрические сети», выступив на круглом столе «Деловой климат в России: реализация международных проектов в электроэнергетике», а также на панельной дискуссии «Системы накопления в эпоху изменения отраслевой парадигмы развития».

Говоря об инвестиционной привлекательности отрасли, Юрий Маневич отметил, что электроэнергетике есть, чем гордиться: Россия поднялась с 188 на 7 место в рейтинге Группы Всемирного банка Doing Business по показателю «Подключение к системе электроснабжения».

«Четыре постулата – надежность, доступность электроэнергетической инфраструктуры, экономически обоснованные тарифы и повышение инвестиционной привлекательности для инвесторов, как российских, так и международных – являются нашей главной задачей, и мы будем делать все необходимое для ее реализации», – сообщил заместитель Министра.

Юрий Маневич пояснил, что в рамках этой работы планируются такие меры, как введение платы за резерв электросетевой мощности, корректировка льготного техприсоединения, создание прозрачных условий для долгосрочного тарифообразования.

«Долгосрочное тарифообразование дает возможность планирования как потребителям, так и энергокомпаниям. Естественно, мы будем исходить из того, что тарифы должны быть экономически обоснованы, это еще один важный аргумент в пользу инвестиций в отрасль», – рассказал Юрий Маневич.

Заместитель Министра подчеркнул, что инвесторов в отрасль могут привлечь также новые виды бизнеса, например, внедрение накопителей электроэнергии. Они будут востребованы в традиционной энергетике для покрытия пиков потребления, в сегменте возобновляемых источников энергии для сглаживания графика выработки, а также на розничном рынке при развитии микрогенерации.

04.12.2019

Москва, 4 декабря. – Депутаты Государственной Думы Российской Федерации приняли в первом чтении проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации».

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